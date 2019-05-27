Друг Зеленського і актор ''Кварталу 95'' йде в Раду: в штабі пояснили рішення

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков вирішив балотуватися до Верховної Ради тому, що є "ефективним менеджером і політичним лідером".

Так рішення друга президента Володимира Зеленського прокоментував керівник передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Громадського".

"Крім того, що Юрій актор досить талановитий, він там ще, наприклад, тривалий час був адміністратором [студії "Квартал 95"], так що є у нього ці якості", - сказав він.

Юрій Корявченков "Квартал 95"

За словами Корнієнка, Корявченков є одним з найбільш ефективних керівників регіональних осередків партії і вже пройшов "кілька політичних стадій".

"Він показав дуже високу ефективність як керівник, і як менеджер операційний, і як політичний лідер, тому що кількість волонтерів щодо загальної кількості залучених людей, скажімо так, у них була найвища - вони залучили близько 95% волонтерів по місту", - розповів Корнієнко.

Корявченков і Зеленський соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, партію президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" очолив його радник з політичних питань Дмитро Разумков.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!