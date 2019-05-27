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/Політика

Друг Зеленського і актор ''Кварталу 95'' йде в Раду: в штабі пояснили рішення

1.4тЧитати матеріал російською

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков вирішив балотуватися до Верховної Ради тому, що є "ефективним менеджером і політичним лідером".

Так рішення друга президента Володимира Зеленського прокоментував керівник передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Громадського".

"Крім того, що Юрій актор досить талановитий, він там ще, наприклад, тривалий час був адміністратором [студії "Квартал 95"], так що є у нього ці якості", - сказав він.

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Юрій Корявченков

Юрій Корявченков

"Квартал 95"

За словами Корнієнка, Корявченков є одним з найбільш ефективних керівників регіональних осередків партії і вже пройшов "кілька політичних стадій".

"Він показав дуже високу ефективність як керівник, і як менеджер операційний, і як політичний лідер, тому що кількість волонтерів щодо загальної кількості залучених людей, скажімо так, у них була найвища - вони залучили близько 95% волонтерів по місту", - розповів Корнієнко.

Корявченков і Зеленський

Корявченков і Зеленський

соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, партію президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" очолив його радник з політичних питань Дмитро Разумков.

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Особи
Юрій КорявченковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
"Слуга Народу"95 КварталВерховна Рада України
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Я опупеваю просто от этой КоЗела (команды Зеленского)!
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Ложкина Вероника
Ложкина Вероника
Oгpомнoе спaсибо тoму, кто пoкaзaл мнe прекpacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁9f235s0 Пpoсто пpойдя oпpoс получилa пoчти полугoдoвyю зapплaту)) Пoльзyйтеcь, пока eщe ecть возмoжноcть=)
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