"Довічна в'язниця": Гриценко жорстко пройшовся по фігурантах скандалу з оборонкою

Лідер "Громадянської позиції", кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив, що замішані у корупційному скандалі з "Укроборонпромом" мають отримати вищу міру покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна і без права на амністію.

Він упевнений, що справедливим завершенням схем на крові буде лише такий сценарій. Свою думку він озвучив у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко Скріншот відео

"2009 рік, коли я ще був депутатом, я вносив законопроект саме з такою мірою покарання — довічна в'язниця без права амністії та помилування і конфіскація майна. Я вважаю це справедливо. Бо для багатьох хтось хотів би навіть смертної кари. Немає у нас і не треба — Бог дає життя, він його має право забрати. Але довічна в'язниця має бути реальна. І, можливо, для таких мародерів це збереже їм життя. Бо їх на вулиці вб'ють", — сказав Гриценко.

Крім того, він упевнений, що зі скандалу країна має винести і певні корисні для себе уроки. Зокрема йдеться про переформатування роботи оборонного комплексу, який зможе гарантувати безпеку держави, стати незалежним від зовнішніх поставок комплектуючих і перетворитися на двигун промислового прогресу загалом.

"Дуже важливо, щоб державне оборонне замовлення було розсекречене і щоб воно з інструменту мародерства стало інструментом розвитку країни. І тоді через "Укроборонпром", приватні підприємства, які мають бути у рівних умовах, ми повинні почати кілька системних базових проектів багатомільярдного масштабу на десятиліття наперед", — наголосив кандидат у президенти.

Зокрема він запропонував Україні зайнятися ракетним озброєнням, відродженням військового суднобудівництва, літако- і вертольотобудування.

У своїй промові Гриценко також відповів на безпідставні звинувачення політичних опонентів про нібито причетність до корупції в армії, коли він очолював Міноборони.

"Вибори прийшли. Це абсолютно зрозуміло. Якщо я такий кінчений, все знищив, продав, чому мене не посадили? Я не ховаюся", — зазначив політик.

Також він запевнив, що коли стане президентом, введе практику проходження поліграфа всіх претендентів на ключові посади у державі. При цьому він припустив, що іноді в ідеально підібраній на перший погляд команді можуть траплятися негідні люди. Однак це буде виправлено.

"Треба запровадити дві речі. Перше — періодична перевірка на поліграфі. Коли ми говоримо про те, що в НАБУ, ДБР або САП, виявляється, теж є хабарники, у мене немає жодного пієтету до прізвищ. Щоб вони працювали, їх треба періодично проводити через поліграф, тих, які нові йдуть, перевіряти через поліграф. І друге — провокація хабара. Щоб кожен чиновник і в цих правоохоронних органах, і в інших державних, де розподіляються гроші, знав, що будь-якої миті прийде симпатична дівчина і скаже: "Ось це підпиши, а тут конвертик лежить". І тільки слина потекла — тут-таки під білі рученьки і пішов. І це буде правильно", — впевнений Гриценко.

Нижче наводимо повний текст його виступу.

Анатолій Гриценко Скріншот відео

Про оборонний скандал

У мене особисто якесь гнітюче відчуття від того, що відбулося тепер. З одного боку, три роки, як було виявлено мародерство на крові, а з іншого боку виходить високопосадова особа і говорить, що якось так склалося само собою, що там закон заважає, там якісь не ті речі, не тим передані і взагалі винних начебто немає. А солдат втрачає життя, а мільярди зникають. І це бізнес-партнери влади. Людей це не переконує. Тому я дуже коротко про це скажу, і вже це прозвучало. Правляча коаліція, БПП, "Народний фронт", якщо не в порядку закон, ухвалюйте і змінюйте. Якщо закон поганий, чому президент його підписує, правда? Тут є винні чи немає? Якщо закон абсолютно тупий, не дозволяє проводити слідство чи якась поправка згадувалась, для чого президент його підписував? У мене таке відчуття, що рука руку миє. Тому ця брудна мародерська частина історії при цій владі не завершиться, це вже ясно. Вони будуть прикривати дуже довго. Плюс влада має наглядовий орган над "Укроборонпромом", до якого входить п'ятеро людей за законодавством. Троє — люди влади. І вона все знала. І керівник, якого вона призначила, призначений її указом. Вона все знала. навіть якби не була бізнес-партнером цього Гладковського-Свинарчука.

Тому це бажання перед виборами, щоб забули всі цю історію. А про неї не забудеш, тому що вона кривава. І гроші ті криваві буквально. А які уроки винести, я вам скажу. Тому що насправді ми повинні дивитися вперед. І люди без відчуття пригнічення повинні вийти в позитивну перспективу. Що треба зробити? Оборонно-промисловий комплекс, "Укроборонпром" — це лише частина його, зараз завдяки тим, кому ми сьогодні дякуємо на свято, утворений величезний приватний сектор у виробництві, в модернізації в інноваціях зброї. Його треба додати до того державного сектора, який залишився у спадок ще від СРСР і був утворений додатково Україною. Це понад 100 потужних підприємств, конструкторських установ, науково-дослідних установ, всього іншого.

Я хотів би, щоб ми дивилися на оборонну промисловість не як на спосіб забезпечення армії, Національної гвардії, розвідок, СБУ технікою і озброєнням, а як на потужний драйвер взагалі нашого майбутнього. Так було і так буде в усіх країнах. Хто знає досвід Америки, там є структура DARPA. Саме через цю структуру через військові замовлення знаходять новітні розробки, те, що потім насправді стає рушійною силою промислової бази країни. Щоб слово "інженер", "інженер-конструктор", "інженер-технолог" було знову у нашому словнику. Цього немає зараз і близько. Ось все, що рухається в цій студії і телевізори, через які люди дивляться нашу програму, це спочатку було через оборонне замовлення. А потім перейшло конверсією в цивільний сектор. І тому дуже важливо, щоб державне оборонне замовлення було розсекречене і щоб воно із інструменту мародерства стало інструментом розвитку країни. І тоді через "Укроборонпром", потужні приватні підприємства, які повинні бути в рівних умовах ми повинні започаткувати кілька системних базових проектів багатомільярдного масштабу на десятиріччя наперед. Які саме? Кущ ракетний — перше. КБ "Южне", "Южмаш" і близько сотні підприємств. Це сучасний ракетний комплекс, який дасть нам захист від будь-якого ворога, зараз Росія може бути, будь-хто. І заміна систем залпового вогню, які давно вже застаріли. Це перший величезний кущ, на який буде задіяно і Суми, і Львів, і Київ, і Конотоп і все інше. Другий кущ — це військове суднобудування, яке зараз у загоні. І останній шанс — зробити базовий корабель. Ми розробляли, коли я був міністром оборони, це була державна програма, класу корвет. Військові визначать інший, значить інший. Але нам треба підняти військову суднобудівну галузь. Тому що це робочі місця, це знову сотні підприємств наших. Далі — авіаційний комплекс. Від Запоріжжя — Су-27, від Одеси до "Авіакону" в Конотопі, ударні вертольоти Мі-24, Львів — винищувач МіГ-29, Луцьк — це авіадвигунний комплекс. Вони мають бути пов'язані.

Всі фігуранти, які прозвучали, якби зараз була не влада бізнес-партнер, вони були б зараз уже заарештовані, оскільки завдяки Олесі Івановій, Денису Бігусу і багатьом іншим, хто задіяний, журналістам-непрофесіоналам уже виконано практично все слідство. Швидке слідство, швидкий суд і прозвучала міра покарання, я її підтримую, — пожиттєва в'язниця з конфіскацією майна.

Про роль НАБУ і САП в корупційному скандалі

Оця відповідь повинна бути стовідсоткова і беззаперечна. Ми говоримо зараз у форматі президентських виборів, не агітуючи, але потенційно тут сидить наступний гарант. Для нього повинно бути все одно — це НАБУ, ДБР, НАЗК, Антикорупційний суд, якісь слідчі органи СБУ. Якщо він гарантує захист прав, свобод і власності, якщо він бачить, що щось не спрацьовує, то він повинен діяти рішуче. Потрібна законодавча зміна — вперед вноситься законопроект як невідкладний, він ухвалюється негайно. Якщо парламент ухвалює, вибачте, тупий закон, який не дозволяє проводити слідство, він його ветує, ставить червону лінію. Якщо він бачить, що керівник СБУ через військову контррозвідку не забезпечив контроль над зовнішніми контактами — знімає одного, другого або віддає під суд. А як інакше? Країна не має часу.

Про звинувачення нардепа Вінника щодо корупції в армії

Вибори прийшли. Це абсолютно ясно. Якщо я такий кінчений, все знищив, продав, чому мене не посадили? Я ж не ховаюся. А те що стосується Вінника всіх звинувачень, то для них я ще раз скажу — ну, і проти Вінника я подав до суду. А 28 січня 2019 року такий самий балабол Бригинець програв мені суд, який сказав, що все, в чому він звинувачував — це неправда, другим пунктом змусив спростувати, третім пунктом ще 1409,6 грн він повинен мені сплатити. Я їх віддам комусь. Тобто уже навіть їхній суд сказав, що то їхня брехня. Мене то не цікавить. Тому що для них прийшли вибори, а для людей — весна. А весна — значить треба саджати. І нікуди не дінуться, розумієте? Тому що це не жарти. Ви кажете, зворотньої сили немає? Мабуть, зворотньої сили немає для тих солдатів, які загинули. Оце точно. І тому коли найвища посадова особа в державі призначає на посаду тих людей, які потім мародерствують на крові, то за це треба відповідати. Якщо цього не буде, то буде самосуд. Я до цього жодним чином не закликаю, але люди доведені до відчаю, коли бачать, що немає реакції, вони не будуть давати проходу нікому: ні президенту, ні голові СБУ. І правильно будуть робити! Влада повинна боятися людей і швидко реагувати. А якщо три роки з 2016-го це лежало! От листи показували, переслали 87 сторінок, посилали один одному. І якщо нема реакції місяць, два, три, то вони всі сидять спокійно? А може запитали б: там є реакція? Там же кричущі факти. Там же загибель, розумієте?! І ніхто не реагує, і ніхто за це не буде відповідати.

2009 рік, коли я ще був депутатом, я вносив законопроект саме з такою мірою покарання — пожиттєва в'язниця без права амністії і помилування і конфіскація майна. Я вважаю, це справедливо. Тому що для багатьох хтось хотів би навіть смертної кари. Немає в нас і не треба — Бог дає життя, він його має право забрати. Але пожиттєва в'язниця має бути реальна. І, можливо, для таких мародерів це збереже їм життя. Бо їх на вулиці вб'ють. Це питання справедливості. Ми це проїдемо, і вони сядуть, але ми повинні зробити висновки так, щоб оборонна промисловість працювала для країни.

Про звинувачення у співпраці з екс-регіоналами Смітюхами

Формування команди, тих людей, які підуть на будь-яку значущу посаду, я чітко заявив, є три правила: професійність, порядність, патріотизм. Людей, яких ви назвали, вони не підуть нікуди. Виборчий процес — це фактично армія. У нас близько 29 тис. дільниць. Коли врахувати, скільки це людей, то це десятки тисяч. У кожного серйозного кандидата, який не просто бореться й імітує. Так от, я кандидат технічних наук, я розумію, що будь-який прилад має похибку, навіть прилад, який міряє амплітуду звуку чи швидкість. Припустимо, це 0,5%. Отже уже з тисячі чи з десятків тисяч може виявитися скількись людей, теоретично негідних для певної посади. Більше того, я можу гадати, що він гідний, а потім оступиться. І тому я сказав, що треба запровадити дві речі. Перше — періодична перевірка на поліграфі. А от зараз, коли ми говоримо про те, що в НАБУ, ДБР чи САП, виявляється, теж є хабарники, у мене немає ніякого пієтету до прізвищ. Щоб вони працювали, їх треба періодично проводити через поліграф, тих, які нові йдуть, перевіряти через поліграф. І друге — провокація хабара. Щоб кожен чиновник і в цих правоохоронних органах, і в інших державних, де розподіляються гроші, знав, що будь-якої миті прийде симпатична дівчина і скаже: "Ось це підпиши, а тут конвертик лежить". І тільки слина потекла — тут же під білі рученьки і пішов. І це буде правильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у президенти Анатолій Гриценко жорстко засудив чинну владу через скандал навколо "Укроборонпрому". Він наголосив, що Україна не зможе впоратися з агресією Росії, поки в країні не буде єдності.

Нагадаємо, лідер "Громадянської позиції" пообіцяв, що жорстко каратиме за корупцію і кумівство у владі. Крім того, він запевнив, що сам також ніколи не дозволить собі бути причетним до подібних злочинів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся