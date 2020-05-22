"Доведеться захищати прапор": Геращенко озвучив умови проведення виборів на Донбасі

Перш ніж проводити вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу необхідно вирішити важливі питання. Наприклад, що робити з майном людей, які були змушені покинути ці території.

Про це в прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, потрібно буде добитися повного дотримання законів – наприклад, на виборчих дільницях повинні стояти українські прапори.

"На самих виборах нам потрібно зробити так, щоб на кожній виборчій дільниці стояв український прапор. Повірте, це буде непросто, його доведеться там захищати. Друге питання: після проведення виборів нам потрібно вирішити чи буде виконуватися рішення українських судів і що буде з власністю українських громадян, які вирішили покинути окуповані території. чи буде їм повернуто майно, яке було конфісковано ватажками терористів, магазини, супермаркети, ресторани", – зазначив Геращенко.

Також він заявив, що з 2017 року існує план з підготовки повернення України на окуповані території. Але здійснити це все можна буде після того, як РФ перестане підтримувати терористів "ЛДНР".

"Ми опрацювали план того, як буде закриватися межа за рахунок зведених загонів прикордонників з усієї України. Ми пропрацювали план як відновлювати роботу служби з надзвичайних ситуацій. Знову-таки, на перших порах це буде робота рятувальників з усієї країни разом з тими, хто залишився на окупованих територіях і не скоювали злочинів. Також ми розробляли план спільного патрулювання і можливість проведення виборів", – сказав Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент заявив, що провести чесні вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо, поки там перебувають російські війська.

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