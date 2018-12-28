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''Доведеться миритися із Україною'': Путіну напророкували великі проблеми у 2019 році

9.6тЧитати матеріал російською

У 2019 році президента РФ Володимира Путіна можуть очікувати серйозні проблеми, пов'язані з розладом відносин між Росією і Європою.

В останні 20 років політика РФ була сконцентрована на відновленні "національної гордості", що призвело до соціальної кризи всередині країни, пише Times.

"У 2019 році Путіну, швидше за все, доведеться впроваджувати системні зміни і проводити політичні реформи. Це означає, що він буде змушений шукати дорогу в Європу. Для цього доведеться помиритися із Україною", — переконані у ЗМІ.

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Незважаючи на спроби російського президента показати на прес-конференціях, що в його країні все добре, населення усе більше й більше втрачає віру в його слова. Особливо економічна напруга посилилася після введення санкцій США і Європи.

Володимир Путін

Володимир Путін

Скріншот kremli.ru

"У відповідь на санкції Кремль кинув значну частину ресурсів своєї зовнішньої політики і спецслужб на спроби посіяти на Заході розбрат. У довгостроковій перспективі ці прозорі маневри тільки шкодять престижу, потужності й просуванню Росії за кордоном та іміджу Путіна в країні", — переконане британське видання.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні стало відомо, що російська Держдума може внести зміни у Конституцію, які дозволять Володимиру Путіну залишити його при владі навіть після закінчення президентського терміну в 2024 році.

Одним із можливих варіантів є створення нового вищого органу влади — Державної ради РФ, на чолі якої і поставлять Путіна. А новому президенту можуть урізати повноваження.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну пока что Англия пошла мириться с Россией. Украина на очереди - если Россия будет не против.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Русский Крымчанин, собирай манатки.
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Круглов Александр
Круглов Александр
сальные мрии . Ванга сказала что в 2019 году Украины как государства больше не будет. Будет Малороссия - часть России.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Круглов Александр, чокнутый, ей богу!!!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Круглов Александр, вафли вытри.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ваши гадалки и предсказатели такие смешные, когда ущербные ... Европа уже больше сотрудничает с Россией и Китаем, чем с С.Ш.А. ... Вот С.Ш.А. от этого и трясёт не по детски ...
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