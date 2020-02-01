Дотиснули? Йованович довелося піти з дипслужби після скандалу з Україною

Колишня послиня США в Україні Марі Йованович залишила дипломатичну службу.

Відомо, що вона пішла на пенсію, а не у відставку, повідомляє NPR.

Марі Йованович 24 Канал

Йованович обіймала посаду послині США в Україні з серпня 2016 року до травеня 2019 року, коли її усунули після дезінформаційної кампанії з боку особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в американських ЗМІ опублікували запис, на якому нібито президент Дональд Трамп каже про звільнення експослині США в Україні Марі Йованович.

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