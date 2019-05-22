"Досягнення мети будь-якими способами": у Зеленського пообіцяли Путіну "батіг і пряник"

Україна при новому главі держави дотримуватиметься політики "батога і пряника" щодо Росії.

Таку заяву зробив глава адміністрації президента України Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна", пояснюючи заклик Володимира Зеленського до США посилити санкції проти Росії.

За словами Богдана, це пов'язано з тим, що Москва не йде на переговори про звільнення затриманих українських моряків.

"Ми повинні рухатися до мети. А для досягнення мети прийнятні всі доступні способи. Як ми знаємо, є два способи - батога і пряника. Ми посилаємо всі сигнали влади Росії, але при цьому говоримо, що готові до компромісів", - сказав він.

Андрій Богдан LB.ua

Глава адміністрації президента підкреслив, що Росія не погоджується мирно вирішувати конфлікт, пов'язаний із затриманням українських моряків в Керченській протоці. Саме тому нова українська влада змушена йти "іншим шляхом" і "застосовувати батіг" - просити міжнародне співтовариство "тиснути на керівництво Росії, щоб вони все-таки брали ті чи інші рішення, робили крок назустріч нам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії. Глава держави обговорив з представниками американської влади питання реформ і протидії агресії РФ.

На це в Кремлі відповіли, що не бачать нічого нового в заклику Зеленського посилити санкції проти Росії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!