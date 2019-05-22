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/Політика

"Досягнення мети будь-якими способами": у Зеленського пообіцяли Путіну "батіг і пряник"

17.1тЧитати матеріал російською

Україна при новому главі держави дотримуватиметься політики "батога і пряника" щодо Росії.

Таку заяву зробив глава адміністрації президента України Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна", пояснюючи заклик Володимира Зеленського до США посилити санкції проти Росії.

За словами Богдана, це пов'язано з тим, що Москва не йде на переговори про звільнення затриманих українських моряків.

"Ми повинні рухатися до мети. А для досягнення мети прийнятні всі доступні способи. Як ми знаємо, є два способи - батога і пряника. Ми посилаємо всі сигнали влади Росії, але при цьому говоримо, що готові до компромісів", - сказав він.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

LB.ua

Глава адміністрації президента підкреслив, що Росія не погоджується мирно вирішувати конфлікт, пов'язаний із затриманням українських моряків в Керченській протоці. Саме тому нова українська влада змушена йти "іншим шляхом" і "застосовувати батіг" - просити міжнародне співтовариство "тиснути на керівництво Росії, щоб вони все-таки брали ті чи інші рішення, робили крок назустріч нам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії. Глава держави обговорив з представниками американської влади питання реформ і протидії агресії РФ.

На це в Кремлі відповіли, що не бачать нічого нового в заклику Зеленського посилити санкції проти Росії.

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Теми
Санкції проти РосіїРосійсько-український конфлікт
Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
полонені морякиморяки
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
"в надежде обратить на себя внимание зверей они постоянно кидают в них ветки и орехи. Кроме того, они воют, выкрикивают бессмысленные песни, приглашают Народ Джунглей взобраться к ним и вступить с ними в бой; или без всякого повода затевают между собой ожесточённые драки и бросают мёртвых обезьян туда, где население зарослей может увидать эти трупы. Они все собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать собственные обычаи, но никогда не выполняют задуманного, потому что их памяти не хватает до следующего дня"©
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
По ходу у Зе в команде такие же дебилы как у пороха,про какой кнут это существо вещает??У вас один ""кнут""яркий скулеж где только можно,вы этим делом упорно занимаетесь шестой год,че вы еще можете то?Кроме хвастливых заяв,ничего.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...у меня к тебе вопрос ( аля Гудкова)...вот вы приняли закон об языке....не пора ли прикрыть ваши измышления на русском противном языке???вы ж преступники
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коршун федот
коршун федот
Сидоров Андрей, Язык - в козломордии, его засунь себе в жопу. А вот мову китайскую изучай, иначе пи.дец ващему мокшинскому кодлу наступит очень скоро.
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Volkov Ivan
Volkov Ivan
Сидоров Андрей, Это ты преступник, вверху язык поменяй
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