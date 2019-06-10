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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Дострокові вибори: які партії можуть прорватися в Раду

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У нове скликання парламенту, згідно з думкою українців, можуть пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – "За життя","Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в період з 26 травня по 7 червня.

Так, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 32,1% респондентів, (34,4% серед тих, хто збирається голосувати і 48,5% із тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором), за "Опозиційну платформу – за життя" готові віддати свої голоси 7,8% опитаних (8,4% і 11,8% відповідно), "Європейська солідарність" отримала би підтримку 5,4% українців (5,8% і 8,1% відповідно), "Батьківщина" – 5,1% (5,5% і 7,8% відповідно).

Верховна Рада

Верховна Рада

З урахуванням 5-відсоткового прохідного бар'єру на виборах до парламенту також має високі шанси пройти партія "Голос" Святослава Вакарчука.

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За політсилу готові проголосувати 3,7% усіх респондентів (4% серед тих, хто збирається голосувати і 5,6% серед тих, хто буде голосувати і визначився зі своїм вибором).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У список "Європейської партії" п'ятого президента України Петра Порошенка увійшли в своїй більшості зовсім нові особи, оскільки партія змінила підхід і концепцію. Зокрема, політсила провела громадські праймеріз.

  • Партія "Голос" Святослава Вакарчука також представила команду, з якою йде на позачергові вибори.

  • 9 червня партія "Слуга народу" оприлюднила списки на вибори в Раду. Стали відомі імена 100 кандидатів.

  • 10 червня партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила своїх кандидатів.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
73% повинні проголосувати за 'Слуг народа',ми їх не знаємо,але по телевізору на каналі 1+1 говорять що це хороші люди.
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Кудрич Олександр
Кудрич Олександр
«Батьківщина» уже заявила, что готова к коалиции со «Слугой нарола». Скорее всего, так и будет. И именно эта коалиция будет принимать все государственные решения в Украинском Парламенте и Правительстве. А горстка Порошенка и горстка Януковича наконец-то больше в этой стране ничего решать не будут.
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
Оппозиционную платформу – За жизнь надо отправить туда, куда отправили коммунистов. Там в списках ни одного адекватного человека нет.
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Кудрич Олександр
Кудрич Олександр
Подвесов Торсион, это обломки партии Януковича. Именно они привели в Украину войну. Уже хотя бы за это они должны были отправиться на свалку истории. Но парламент имени Порошенка и он сам лично за 5 лет так ничего и не предприняли. Значит, им было выгодно, чтобы они были, ведь Порошенко лично назначил Медведчука переговорщиком от Украины.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ежов Игорь, А как ты определяешь адекватность?
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