Дострокові вибори: які партії можуть прорватися в Раду

У нове скликання парламенту, згідно з думкою українців, можуть пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – "За життя","Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в період з 26 травня по 7 червня.

Так, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 32,1% респондентів, (34,4% серед тих, хто збирається голосувати і 48,5% із тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором), за "Опозиційну платформу – за життя" готові віддати свої голоси 7,8% опитаних (8,4% і 11,8% відповідно), "Європейська солідарність" отримала би підтримку 5,4% українців (5,8% і 8,1% відповідно), "Батьківщина" – 5,1% (5,5% і 7,8% відповідно).

Верховна Рада

З урахуванням 5-відсоткового прохідного бар'єру на виборах до парламенту також має високі шанси пройти партія "Голос" Святослава Вакарчука.

За політсилу готові проголосувати 3,7% усіх респондентів (4% серед тих, хто збирається голосувати і 5,6% серед тих, хто буде голосувати і визначився зі своїм вибором).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У список "Європейської партії" п'ятого президента України Петра Порошенка увійшли в своїй більшості зовсім нові особи, оскільки партія змінила підхід і концепцію. Зокрема, політсила провела громадські праймеріз.

Партія "Голос" Святослава Вакарчука також представила команду, з якою йде на позачергові вибори.

9 червня партія "Слуга народу" оприлюднила списки на вибори в Раду. Стали відомі імена 100 кандидатів.

10 червня партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила своїх кандидатів.

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