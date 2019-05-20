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/Політика

Дострокові вибори в Раду: Вакарчук ухвалив рішення

10.6тЧитати матеріал російською

Політична партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" йде на дострокові вибори до Верховної Ради.

Водночас політична сила вимагає змінити виборчу систему перед виборами на пропорційну і з відкритими списками, повідомляє прес-служба партії.

"Партія "Голос" братиме участь у найближчих виборах до Верховної Ради, коли б вони не відбулися", – йдеться в повідомленні.

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У Вакарчука вважають, що Україні необхідна пропорційна виборча система з відкритими списками, адже "для нової політики, вільної від корупції, необхідне нове виборче законодавство".

"Перевибори за старими правилами – це продовження старої політики під контролем олігархічних еліт. Це продовження старої корупції. Під час таких виборів місця в партійних списках продаються, виборець зневажається, а в мажоритарних округах панує підкуп і тиск адмінресурсу", – зазначили в прес-службі.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Facebook Святослава Вакарчука

У "Голосі" підкреслили, що стара виборча система дісталася Україні в спадок ще з часів екс-президента Віктор Януковича.

"Нова виборча система – це підзвітність кожного депутата перед виборцями. Це неможливість провести до Верховної Ради представників партії, яка втратила репутацію і довіру. Це інтереси виборця над інтересами політиків. Саме такою повинна бути нова політика", – підсумував Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

"Голос"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня у Верховній Раді відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Він став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

Під час промови глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради. У Раді вже заявили, що шоковані заявою президента Зеленського про розпуск і призначення дострокових виборів. Депутати мають намір оскаржити рішення про розпуск, хоча прогнозують, що оскарження завершиться вже після дострокових виборів.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВерховна Рада України
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