Дострокові вибори до Ради: названі номери партій у бюлетенях

Центральна виборча комісія провела жеребкування і визначила номери політичних партій у виборчому бюлетені на позачергових виборах до Ради.

Так, політсили будуть розташовані у такому порядку:

"Опозиційний блок" "Сила і Честь" "Батьківщина" "Патріот" "Сила Людей" "Опозиційна платформа – За життя" "Партія зелених України" "Всеукраїнське об'єднання "Факел" "Об'єднання "Самопоміч" "Європейська Солідарність" "Українська стратегія Гройсмана" "Громадянська позиція" "Соціальна справедливість" "Слуга народу" "Сила права" "Радикальна партія Олега Ляшка" "Партія Шарія" "Голос" "Незалежність" Аграрна партія України ВО "Свобода"

Новини В Україні підрахували вартість проведення виборів до Ради

Урна для бюлетенів 24 канал

Як повідомив OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!