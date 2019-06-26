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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Дострокові вибори до Ради: названі номери партій у бюлетенях

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Центральна виборча комісія провела жеребкування і визначила номери політичних партій у виборчому бюлетені на позачергових виборах до Ради.

Так, політсили будуть розташовані у такому порядку:

  1. "Опозиційний блок"

  2. "Сила і Честь"

  3. "Батьківщина"

  4. "Патріот"

  5. "Сила Людей"

  6. "Опозиційна платформа – За життя"

  7. "Партія зелених України"

  8. "Всеукраїнське об'єднання "Факел"

  9. "Об'єднання "Самопоміч"

  10. "Європейська Солідарність"

  11. "Українська стратегія Гройсмана"

  12. "Громадянська позиція"

  13. "Соціальна справедливість"

  14. "Слуга народу"

  15. "Сила права"

  16. "Радикальна партія Олега Ляшка"

  17. "Партія Шарія"

  18. "Голос"

  19. "Незалежність"

  20. Аграрна партія України

  21. ВО "Свобода"

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
порв Привет Зе,Бебилам-правда украины! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского НА ЗОНУ!
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Dell Alex
Dell Alex
Кожедуб ruslan, ))))))))))))))))))))))))))))))))) От же трепло ))))))))))))))))))) 1. Лично посадил? За ручку сам отвел? 2. Включаем голову. Саакашвили кем был Грузии? А когда у нас следующие выборы президента - ты в курсе? )))))))))))) Вы, ей-богу, как дети )))) Еще за "Слугу народа" поагитируйте, типа они кого-то посадят ))))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Опг зеленского и порошенко и их члены ЦИК устраняют конкурентов!
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Dell Alex
Dell Alex
Кожедуб ruslan, вот-вот )) У Зе уже ОПГ ))) Подождем, когда начнут кричать, что он "вор и барыга" ))))) Правда, самые упоротые еще долго будут жмуриться и орать "это Порох виноват!" ))))))))))))
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