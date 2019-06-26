Дострокові вибори до Ради: названі номери партій у бюлетенях

Центральна виборча комісія провела жеребкування і визначила номери політичних партій у виборчому бюлетені на позачергових виборах до Ради.
Так, політсили будуть розташовані у такому порядку:
"Опозиційний блок"
"Сила і Честь"
"Батьківщина"
"Патріот"
"Сила Людей"
"Опозиційна платформа – За життя"
"Партія зелених України"
"Всеукраїнське об'єднання "Факел"
"Об'єднання "Самопоміч"
"Європейська Солідарність"
"Українська стратегія Гройсмана"
"Громадянська позиція"
"Соціальна справедливість"
"Слуга народу"
"Сила права"
"Радикальна партія Олега Ляшка"
"Партія Шарія"
"Голос"
"Незалежність"
Аграрна партія України
ВО "Свобода"
Урна для бюлетенів
24 канал
Як повідомив OBOZREVATEL:
25 червня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.
За останніми даними опитування, до парламенту можуть пройти п'ять партій.
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