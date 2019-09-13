Дострокові вибори в Києві: стало відомо про важливий нюанс

До кінця року провести вибори в Києві неможливо, оскільки потрібно ухвалити нову редакцію закону про столицю і законодавство про децентралізацію.

Відповідну заяву зробила представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо місцевих виборів можу вас запевнити — якщо ми говоримо про Київ — вони не будуть проведені до того часу, поки новий закон про столицю не буде ухвалений, а також не будуть ухвалені зміни до законодавства, які стосуються децентралізації та об'єднаних територіальних громад. Тому що це зміни до Конституції. Це важливо. Їх потрібно проводити через дві сесії", — сказала вона.

Верещук зазначила, що зміни до Конституції, згідно з процедурою, остаточно схвалити можливо не раніше лютого наступного року.

Виборча урна 24 канал

"Найкоротший термін (місцевих виборів. — Ред.), про який ми можемо говорити, це квітень", — сказала представниця Кабміну.

За її словами, закон про столицю, "за найоптимістичнішими показниками", буде ухвалений у грудні.

"Буде розроблений закон, і тільки після цього ми будемо говорити про вибори", — додала Верещук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Київради звернулися до президента України з приводу проведення аудиту роботи чинного мера Віталія Кличка і всіх підпорядкованих структур.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!