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13 вересня • оновлено в 13:50
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Дострокові вибори в Києві: стало відомо про важливий нюанс

1.2т Читати матеріал російською

До кінця року провести вибори в Києві неможливо, оскільки потрібно ухвалити нову редакцію закону про столицю і законодавство про децентралізацію.

Відповідну заяву зробила представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо місцевих виборів можу вас запевнити — якщо ми говоримо про Київ — вони не будуть проведені до того часу, поки новий закон про столицю не буде ухвалений, а також не будуть ухвалені зміни до законодавства, які стосуються децентралізації та об'єднаних територіальних громад. Тому що це зміни до Конституції. Це важливо. Їх потрібно проводити через дві сесії", — сказала вона.

Верещук зазначила, що зміни до Конституції, згідно з процедурою, остаточно схвалити можливо не раніше лютого наступного року.

Виборча урна

Виборча урна

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"Найкоротший термін (місцевих виборів. — Ред.), про який ми можемо говорити, це квітень", — сказала представниця Кабміну.

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За її словами, закон про столицю, "за найоптимістичнішими показниками", буде ухвалений у грудні.

"Буде розроблений закон, і тільки після цього ми будемо говорити про вибори", — додала Верещук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Київради звернулися до президента України з приводу проведення аудиту роботи чинного мера Віталія Кличка і всіх підпорядкованих структур.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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