Дострокові місцеві вибори в Україні: "Опора" заявила, що підстав немає

Заяви про можливе проведення позачергових виборів до місцевих органів влади в Україні юридично не обґрунтовані.

Про це повідомили в Громадянській мережі "Опора", передає Інтерфакс-Україна. "Заяви про проведення можливих позачергових виборів для нас станом на зараз є юридично необґрунтованими, і ми дуже сподіваємося, що Україна все-таки зробить паузу, щоб демократичний інститут виборів не став лише передумовою для перезавантаження влади", – сказала голова правління організації Ольга Айвазовська.

Вибори "ИзбирКом"

Вона підкреслила, що у нього є й інші завдання, а не тільки підганяти демократичні процеси під поточні рейтинги політичних партій. Це часто є небезпечною тенденцією, зазначила Айвазовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський натякнув на проведення дострокових місцевих виборів.

Глава партії "Голос" Юлія Клименко заявила, що політсила Святослава Вакарчука не підтримує ідею президента Володимира Зеленського провести дострокові місцеві вибори у 2019 році.

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