"Доставлять безліміт "Буків" і "Градів": Соколова попередила Казахстан про долю Криму

Українська журналістка Яніна Соколова відповіла на скандальні слова президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про те, що Росія нібито не анексувала Крим.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона попередила, що Казахстан може спіткати та сама доля (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Новенький і ще не канонізований в місто і орден президент Казахстану Токаєв визнав Крим російським. Голокост – це занадто важке слово стосовно Освенцима, трапилося те, що трапилося. Червоний терор – занадто важке слово стосовно мільйонів розстріляних, трапилося те, що трапилося. Великий джут – занадто важке слово, трапилося те, що трапилося, мільйони казахів просто померли від штучного голоду. Так ось, якщо те, що трапилося з Кримом – не анексія, то яким словом це назвати? Сп*здили? Цап-царапнули?" – обурилася телеведуча.

Після цього вона показала добірку заяв російських політиків, в яких висувалися територіальні претензії до Казахстану і навіть бажання повністю включити його до складу Російської Федерації.

"А яким словом ви б це назвали, президенте "середньоазійського федерального округу"? Ну, раптом у "братнього" народу виникне бажання повернути "споконвічно російські" території? Вони ж їх вам, як і Крим, подарували чисто по-кентовськи, тому мають повне на них право. Ось якщо зараз Росія приєднає Караганду, як ви це назвете, президенте Казахстану? Карагандець? Звісно, ви не назвете це анексією чи агресією. Трапиться те, що трапиться", – звернулася Соколова до Токаєва.

Вона також нагадала, що у Казахстану є територія з особливим статусом, як Севастополь, де базуються російські військові, і договір про дружбу і визнання кордонів.

Яніна Соколова

"Не переживайте, у нас теж такий був. Народе Казахстану, я хочу, щоб ви знали: якщо щось подібне трапиться з вашою країною, і "русскій мір" завітає до вас на чай з бубликами, Україна і українці завжди будуть на вашому боці! Ми, котрі втратили тисячі у війні з "дружбаном", точно знаємо, що слово "анексія" – найлегше, яке описує весь цей жах і п*здець", – сказала Соколова, адресуючи свій посил казахському народу.

В кінці замальовки вона знову вирішила потролити Токаєва за його спробу безпідставного виправдання російської агресії проти України.

"А поки вельмишановний президент добирає потрібне слово, я йому ще одне питаннячко поставлю: як швидко в разі чого для захисту російськомовних космонавтів "Байконура" з МКС доставлять безлімітний запас снарядів, "Буків", "Градів" і танків?" – підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в інтерв'ю німецькому виданню Deutsche Welle президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає те, що "відбулося у Криму", анексією. За його словами, в Казахстані завжди вірили у "мудрість російського керівництва".

В українському МЗС у відповідь на це пообіцяли висловити Казахстану демарш.

Після цього перший заступник міністра закордонних справ Казахстану Шахрат Нуришев заявив про намір обговорити з українськими колегами ситуацію довкола реакції Києва на слова Токаєва про Крим.

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