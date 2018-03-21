Досить "Слава Україні": Червоненко заявив, що Україна пробила дно

Українцям варто не викрикувати патріотичні гасла, а зайнятися розвитком економіки, оскільки зараз Україна зазнає величезних економічних втрат, заявив екс-міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко.

При цьому українці, незважаючи на незгоду з Росією, повинні придумувати способи її переграти, не несучи збитків, сказав він в ефірі телеканалу ZIK.

"Всі цифри говорять про те, що ми були якраз вигідніші і дешевші за Росію, ніж західні аналоги по високотехнологічним виробництвом з доданою вартістю. Вищий патріотизм, я вважаю, не кричати" Слава Україні "і" Слава нації ", а нагодувати всіх, заробити грошей і на них побудувати армію ", - вважає Червоненко.

Червоненко заявив про жалюгідний стан економіки України.

"Давайте повернемося ні до ось цього "Слава Україні", а повернемося до "де наші грош"і. Ми вже дно пробили. П'яте дно", - сказав Червоненко.

Він додав, що в день в країні закривається майже тисяча компаній, що є вироком.

При цьому, за словами Червоненка, в України і Росії є спільне майбутнє.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Червоненко влаштував жорстку перепалку з Корчинським в прямому ефірі, обмінявшись лайками.