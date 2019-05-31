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/Політика

"Дорослі вдома є?" Зеленський показав нове фото і нарвався на критику

5.7тЧитати матеріал російською

Українці розкритикували нове фото президента України Володимира Зеленського. Політик показав, як виглядає тренажерний зал на Банковій.

Знімок Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook. Крім президента на ньому зображений глава адміністрації президента Андрій Богдан

"На Банковій. Хоч гантелі не вкрали", — йдеться у підписі до фото.

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У мережі розкритикували знімок, підкресливши, що чекали від глави держави більш "дорослих" вчинків.

"Хочеться подзвонити в адміністрацію і запитати: "Дорослі вдома є? Кого-небудь із дорослих покличте! "Досить жартувати, досить себе так інфантильно вести!" — коментують світлину.

"Дорослі вдома є?" Зеленський показав нове фото і нарвався на критику
"Дорослі вдома є?" Зеленський показав нове фото і нарвався на критику
"Дорослі вдома є?" Зеленський показав нове фото і нарвався на критику
"Дорослі вдома є?" Зеленський показав нове фото і нарвався на критику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського розкритикували за те, що він під час зустрічі з главами міністерств закордонних справ Німеччини і Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном не став дотримуватися дрес-коду.

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Богдан
Місце
Україна
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Рейт Адам
Рейт Адам
Качок,хуев))) иди работай,дятел,за какой хер,я тебе деньги плачу??? В рабочее время,оно по спортзалам бегает.
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