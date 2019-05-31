"Дорослі вдома є?" Зеленський показав нове фото і нарвався на критику

Українці розкритикували нове фото президента України Володимира Зеленського. Політик показав, як виглядає тренажерний зал на Банковій.

Знімок Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook. Крім президента на ньому зображений глава адміністрації президента Андрій Богдан

"На Банковій. Хоч гантелі не вкрали", — йдеться у підписі до фото.

У мережі розкритикували знімок, підкресливши, що чекали від глави держави більш "дорослих" вчинків.

"Хочеться подзвонити в адміністрацію і запитати: "Дорослі вдома є? Кого-небудь із дорослих покличте! "Досить жартувати, досить себе так інфантильно вести!" — коментують світлину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського розкритикували за те, що він під час зустрічі з главами міністерств закордонних справ Німеччини і Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном не став дотримуватися дрес-коду.

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