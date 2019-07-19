Донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська підтримала "Голос"

Донька Ліни Костенко, відома культурологиня і літературознавиця, завідувачка кафедри україністики Римського університету Sapienza Оксана Пахльовська підтримала партію Святослава Вакарчука "Голос" на позачергових виборах у Верховну Раду України.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" вона назвала прихід Вакарчука у політику єдиною справжньою європейською альтернативою для України, у чистому вигляді запорукою її повернення до демократичного шляху.

"Хоч Вакарчук – особистість творча, його програмні позиції – дуже чіткі і концепційно нові", – пояснила Пахльовська.

Вона наголосила, що його ідея дати змогу чесним підприємцям долучитись до політики, до участі у державному будівництві – це колосальний ресурс, втім, через це щодо Вакарчука буде "шалений опір олігархічних сил".

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"Вакарчук – демократ за свідомістю, ментальністю, освітою, громадянською позицією. Тому неправильно порівнювати поняття "нової політики" у Зеленського і Вакарчука. Вакарчук – не популіст, а явлення класичного гуманітарного інтелігента", – додала донька Костенко.

Пахльовська переконана, що для лідера "Голосу" "поняття чесно означає чесно" і, якщо він помилиться, то визнає це і виправить ситуацію, працюватиме прозоро. Вона зазначила, що, розбудовуючи політичну силу, Вакарчук зуміє і на місцях збудувати гідну вертикаль.

"Він сам по собі магніт для порядності. Тому в його команді справді нові люди, молоді експерти, патріоти, але патріоти сучасні, з масштабною візією світу. Цей новий тип патріотизму, рятівний для України", – сказала літературознавиця.

Вакарчук і Пахльовська

За словами доньки Костенко, її дивує порівняння політсил Вакарчука та Зеленського, за цим, вважає вона, стоїть бажання знівелювати моральні та політичні координати лідера "Голосу". На думку Пахльовської, це абсолютно різні люди з різними політичними поглядами та прихильниками.

"Якби сьогодні Вакарчук мав широкий консенсус, Україна могла б інтегруватися до Європи, можливо, за сім-вісім років. Більше того, його партія може стати однією з найвпливовіших проєвропейських сил в усій Східній Європі і взяти участь у перестворенні та оновленні ЄС. А це означало б і гарантовану міжнародну суб'єктність України", – вважає Пахльовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк також підтримав партію Святослава Вакарчука "Голос".

Пізніше і лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський заявив, що проголосує за партію Вакарчука на позачергових виборах до Верховної Ради України.

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