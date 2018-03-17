Доки Путін буде в Кремлі: Ілларіонов дав прогноз, що чекає Крим

Президент Росії Володимир Путін вважає анексований Крим головним успіхом свого правління і вкладає в нього величезні кошти, проте після того, як він залишить Кремль, півострів повернеться до складу України.

Таку думку в ефірі програми "Західний погляд" на ObozTV висловив російський економіст, колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Гроші на Крим - не проблема для них. У Кремлі витрачають гроші на багато об'єктів - на Олімпійські ігри, на міст до Криму і інші проекти Путіна", - зазначив Ілларіонов.

За словами російського експерта, для Путіна важлива легітимність анексії Криму.

"Путін очікував міжнародних санкцій проти РФ і зубожіння населення. Він бачив навіть, як страждає його оточення через анексію Криму, але це не має для нього значення", - пояснив він.

"Крим є найбільш важливим результатом його президентства. Крим буде під владою Росії до тих пір, поки Путін буде в Кремлі. Після того, як Путін залишить Кремль, Крим, не відразу, але повернеться до складу України. Незважаючи на те, що Путін каже сьогодні, незважаючи на те, що він інвестує гроші в Крим і пов'язані з ним проекти", - упевнений Ілларіонов.

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Як повідомляв "Обозреватель", Андрій Ілларіонов також розповів, чому Володимир Путін замислюється про анексію Білорусі.

Подробиці дивіться 18 березня о 16:00 в ефірі програми "Західний погляд" на ObozTV .