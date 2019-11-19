Договірняки за "формулою Штайнмаєра": з'ясувалися скандальні деталі "нормандської зустрічі"

Учасники "нормандського саміту" в особах лідерів України, Росії, Франції та Німеччини можуть підписати за його підсумками 9 грудня рамковий документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

У ньому нібито будуть викладені кроки для політичного врегулювання на території тимчасово окупованого Донбасу. Про це повідомило інформоване джерело, передає "Інтерфакс-Україна", посилаючись на російський "Интерфакс".

"Підготовлено та погоджено проєкт документу, який може бути запропонований главам держав для підписання за підсумками саміту. Він носить рамковий характер і містить перелік кроків врегулювання під егідою "нормандського формату" в руслі Мінського комплексу заходів як основи мирного процесу", – сказав співрозмовник.

За його словами, на зустрічі президенти чотирьох країн нібито висловлять прихильність політичному шляху врегулювання конфлікту за допомогою Мінського комплексу заходів.

"Водночас за основу буде взята так звана "формула Штайнмаєра", яку погодила раніше Контактна група. Передбачається комплекс кроків з її подальшої імплементації сторонами з тим, щоб запустити в регіоні політичний процес шляхом проведення місцевих виборів під міжнародним контролем після надання окремим районам Донбасу особливого статусу з перспективою його подальшого закріплення на постійній основі після публікації звіту про проведення виборів БДІПЛ ОБСЄ", – стверджує джерело.

"Нормандська четвірка" ТСН

Водночас, за словами інформатора, документ не містить конкретних кроків у частині негайної передачі Києву контролю над ділянкою кордону на Донбасі.

Джерело скептично ставиться до прогнозів можливості повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів Росії та України на полях саміту. "Можливо, що називається, "на ногах" щось і відбудеться. Але я сильно сумніваюся в можливості повноформатного двостороннього діалогу (Росії та України) на полях саміту. Порядок денний такого діалогу поки бачиться нечітким", – вважає він.

Однак, додається, зустріч може стати стимулом форсування гуманітарних процесів на Донбасі, серед яких – обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

"Саміт тут може стати таким собі драйвером. Так може бути здійснена спроба провести обмін до кінця року, вже в грудні у прив'язці до зустрічі. Однак остаточно це питання все ще не вирішене, проходить стадію обговорень", – переконане обізнане джерело.

Що стосується Мінського формату, то він на "нормандській зустрічі" переглядатися не буде, стверджує інформатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

спочатку ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

У Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Парижі. В рамках підготовки до нього у президента Росії Володимира Путіна на 18 листопада запланована телефонна розмова, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.

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