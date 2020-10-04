Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова
Колишній "регіонал" побажав перемоги на виборах чинному меру міста
Як заявив Добкін, від участі у виборах він відмовився на користь Геннадія Кернеса
У неділю, 4 жовтня, народний депутат України VIII скликання Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів міського голови Харкова.
Цю інформацію політик підтвердив на своєму Telegram-каналі. За даними порталу KHARKIV Today, Добкін вже приніс відповідну заяву в Харківську міську виборчу комісію.
Як написав екскандидат у мери, він зняв кандидатуру на користь чинного голови Харкова Геннадія Кернеса, який захворів на коронавірус.
"Він почав видужувати і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому та його блоку", – написав Добкін про Кернеса.
Документи для реєстрації на місцевих виборах колишній нардеп подав 23 вересня як самовисуванець.
Як відомо, у минулому Добкін уже обіймав посаду харківського міського голови, а також керував державною адміністрацією в області. Зараз він очолює партію "Християнські соціалісти".
Про інших кандидатів у мери Харкова, які заявили про бажання очолити місто, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що рішення екснардепа від "Партії регіонів" Михайла Добкіна балотуватися в мери міста – це спроба використовувати чужий політичний капітал.
Добкін пояснив причини своєї сварки з Кернесом.