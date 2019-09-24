"Добивайте Україну": заяву Верещук про НАТО розцінили як "сигнал Путіну"

Глава Громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж розкритикував заяву народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Верещук про те, що "Україну не чекають в Альянсі".

"Розмови про припинення співпраці з НАТО або про те, що "нас туди не беруть" – це такий сигнал Путіну, мовляв, "добивайте нас до кінця". Інакше я це не назву", – наголосив Джердж в ефірі ObozTV.

За словами експерта, співпраця з країнами-членами НАТО – це посилення національної безпеки України, якій зараз важливо не залишатися сам на сам із Росією.

"Та допомога, яку НАТО надає сьогодні, це величезна підтримка", – зазначив він.

"Російська Федерація бачить, що йде така співпраця, що це союзники. У цьому сила таких відносин для України", – додав Джердж.

На його думку, без участі міжнародних партнерів будь-які двосторонні переговори Києва і Москви можуть призвести до поразки України.

"У Росії набагато більше досвіду в інтригах, обмані, деструкції, диверсії... Тому смішно буде дивитися на окремі переговори двох президентів України й Росії", – вважає Джердж.

"У Росії 72 центри психологічних, гібридних, диверсійних, спеціальних операцій, які переважно працюють проти України. Що цьому може протиставити Україна? Коли тут немає навіть спільної позиції між органами влади, громадськими організаціями та незалежними експертами... Нам дуже важливо не залишатися сам на сам із РФ", – констатував він.

Президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі 4 червня nato.int

Як писав OBOZREVATEL:

Нардепка від "Слуги народу" і глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук зробила гучну заяву про те, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від ідеї вступу в Альянс.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив курс України до Європейського Союзу і НАТО.

31 жовтня в Україні відбудеться засідання Північноатлантичної ради, в якій візьме участь і Зеленський.

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