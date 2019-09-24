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24 вересня • оновлено в 15:47
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"Добивайте Україну": заяву Верещук про НАТО розцінили як "сигнал Путіну"

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Глава Громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж розкритикував заяву народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Верещук про те, що "Україну не чекають в Альянсі".

"Розмови про припинення співпраці з НАТО або про те, що "нас туди не беруть" – це такий сигнал Путіну, мовляв, "добивайте нас до кінця". Інакше я це не назву", – наголосив Джердж в ефірі ObozTV.

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За словами експерта, співпраця з країнами-членами НАТО – це посилення національної безпеки України, якій зараз важливо не залишатися сам на сам із Росією.

"Та допомога, яку НАТО надає сьогодні, це величезна підтримка", – зазначив він.

"Російська Федерація бачить, що йде така співпраця, що це союзники. У цьому сила таких відносин для України", – додав Джердж.

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На його думку, без участі міжнародних партнерів будь-які двосторонні переговори Києва і Москви можуть призвести до поразки України.

"У Росії набагато більше досвіду в інтригах, обмані, деструкції, диверсії... Тому смішно буде дивитися на окремі переговори двох президентів України й Росії", – вважає Джердж.

"У Росії 72 центри психологічних, гібридних, диверсійних, спеціальних операцій, які переважно працюють проти України. Що цьому може протиставити Україна? Коли тут немає навіть спільної позиції між органами влади, громадськими організаціями та незалежними експертами... Нам дуже важливо не залишатися сам на сам із РФ", – констатував він.

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nato.int

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Ірина Верещук Сергій Джердж
Місце
Україна
Теги
НАТО Партія Слуга народу
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70rus xxx
70rus xxx
А в чем Иринка не права,разве ждут.Хотя,есть такое понятие-ожидание лучше,чем результат.Вот этим пользуйтесь и наслаждайтесь.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
70rus xxx, Главное что украинцы хотят и это приписано в конституции Украины,а отдельным ...... можно вежливо попросить чтобы пасть свою прикрыли.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Хочу успокоить украинцев - они давно в НАТО! С 2014-го. Натовцы чувствуют себя на этой территории, как у себя дома. Значит, они у себя дома. Конечно, без обязательств защиты этой земли. Зачем им это?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да не слушайте вы никого. В конституции закрепили вступление Украины в НАТО, закрепили. И всё, точка! Обязаны сцyко принять.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Pavlov Dmitry, а как часто в Украине переписывают конституцию?
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