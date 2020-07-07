До жителів ОРДЛО і Криму з російськими паспортами претензій немає, – Резніков

Резніков заявив, що Україна не має претензій до жителів ОРДЛО і Криму з російськими паспортами.

Україна не має претензій до тих людей в окупованому Росією Криму та на Донбасі, які отримали російські паспорти.

Як заявив заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, вони є заручниками і це їх спосіб виживання.

"Щодо паспортів. Так, 200 тисяч на окупованому Донбасі (отримали російські паспорти, – Ред.). До речі в режимі перехідного правосуддя ми пишемо, що в тому числі ідею, що більшість людей, які отримали ці паспорти і в Криму та на Донбасі, вони є заручниками. Це їх спосіб виживання. До них українська держава не має претензій", – сказав Рєзніков.

Разом з тим, він додав, що претензії українська сторона має до тих, хто служить окупантам – вони повинні нести за це відповідальність.

"Тільки до тих (є претензії – Ред.), хто був колаборантами, хто служив вірою і правдою окупаційному режиму і у кого кров на руках. Ті будуть точно відповідати, незважаючи на будь-які спроби її уникнути", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Резніков також заявив, що на "нормандській" зустрічі відбулося якесь "зближення позицій", але делегація РФ все ж відмовилася ставити підпис під виробленими формулюваннями.