До парламенту можуть потрапити чотири партії: опитування визначило лідерів
Опубліковано рейтинг парламентських уподобань українців.
Якби парламентські вибори проводились наступної неділі до Верховної Ради потрапили би чотири партії. Очолює рейтинг партія "Слуга народу".
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 5 серпня. Так, "Слугу народу" готові підтримати 25,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.
Згідно з опитуванням, серед тих українців, хто визначився і прийде на вибори, голоси розподілилися б таким чином:
"Слуга народу" – 25,9%
"Опозиційна платформа – за життя" – 17,6%
"Європейська солідарність" – 15,7%
"Батьківщина" – 10,4%.
Решта партій зі значним відривом від цієї четвірки не дотягують до прохідного бар’єра.
Половина опитаних, які обирали партії зазначили, що цілком упевнені у своєму виборі, 38% – скоріше впевнені, 15% – не впевнені, сказано у результатах.
Результати опитування групи "Рейтинг"
Згідно з дослідженням, найбільше і найшвидше падіння демонструє партія Зеленського. При цьому для решти партій з групи лідерів соціологи фіксують поступове зростання. Зазначимо, опитування групи "Рейтинг", яке було проведено 21 липня, показало, що якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом, за "Слугу народу" готові проголосувати 27,9% тих, хто визначився. Тепер же цей показник знизився на 2%.
Так само збільшується кількість незадоволених ситуацією в країні. Лише кожен п’ятий українець нині вважає, що справи в Україні ідуть у правильному напрямку.
Результати опитування групи "Рейтинг"
Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження – не більш як 2,2%.
Терміни проведення дослідження: 5 серпня 2020 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за Володимира Зеленського на виборах президента готова проголосувати лише третина українців.