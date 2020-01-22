"До Москви поїдете?" З'явилося нове відео з Зеленським і пропагандистами Путіна

Президент Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі відмовився відповісти пропагандистам з приводу можливої зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним в Ізраїлі.

Так, вони намагалися пробратися до Зеленського та дізнатися, про що він хоче поговорити з Путіним. Також пропагандисти поставили провокаційне запитання про те, чи поїде Зеленський в Москву 9 травня.

Сам Зеленський на такі питання відповідати не став, і з посмішкою на обличчі уник питань. При цьому "заспокоїти" пропагандистів спробувала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка підійшла і відтіснила їх.

Зеленського в Давосі відволікали пропагандисти Путіна

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський в Давосі відповів пропагандистам з приводу переговорів з Путіним по новому обміну полоненими, зазначивши, що у нього є два сценарії повернення українців додому.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!