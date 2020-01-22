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22 січня • оновлено в 22:36
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"До Москви поїдете?" З'явилося нове відео з Зеленським і пропагандистами Путіна

1.9т
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Президент Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі відмовився відповісти пропагандистам з приводу можливої зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним в Ізраїлі.

Так, вони намагалися пробратися до Зеленського та дізнатися, про що він хоче поговорити з Путіним. Також пропагандисти поставили провокаційне запитання про те, чи поїде Зеленський в Москву 9 травня.

Сам Зеленський на такі питання відповідати не став, і з посмішкою на обличчі уник питань. При цьому "заспокоїти" пропагандистів спробувала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка підійшла і відтіснила їх.

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Зеленського в Давосі відволікали пропагандисти Путіна

Зеленського в Давосі відволікали пропагандисти Путіна

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський в Давосі відповів пропагандистам з приводу переговорів з Путіним по новому обміну полоненими, зазначивши, що у нього є два сценарії повернення українців додому.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Швейцарія Давос
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Да,лучше бы поехал :-))) может бы и путина уже в живых не было :-)) Не зря же, все пророчат,что бы Зе таки поехал в Москву ;-)
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
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. Талисман
. Талисман
Ангеловський Володимир, Обозреватель- это помойка рашистских нацистов!
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Shymskaja Elvira
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