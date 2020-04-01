До Лероса нагрянула СБУ через "плівок Єрмака"

До народного депутата України від "Слуги народу" нагрянула Служба безпеки України. Також йому привезли повістки.

Про це парламентарій написав на своїй сторінці у Facebook, пов'язавши несподіваний візит зі справою скандальних "плівок Єрмака".

"Приїхала СБУ за адресою мого проживання. Єрмак, коли мені чекати ДБР і прокуратуру? І скажи нехай бахіли беруть. Це не 1 квітня, а повний п***ць. Кажуть приїхали додому повістки вручати", – зазначив нардеп, уточнивши, що його не було вдома і до силовиків поїхав його адвокат.

Гео Лерос "Українська правда"

Як писав OBOZREVATEL:

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