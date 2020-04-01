До Лероса нагрянула СБУ через "плівок Єрмака"

До народного депутата України від "Слуги народу" нагрянула Служба безпеки України. Також йому привезли повістки.
Про це парламентарій написав на своїй сторінці у Facebook, пов'язавши несподіваний візит зі справою скандальних "плівок Єрмака".
"Приїхала СБУ за адресою мого проживання. Єрмак, коли мені чекати ДБР і прокуратуру? І скажи нехай бахіли беруть. Це не 1 квітня, а повний п***ць. Кажуть приїхали додому повістки вручати", – зазначив нардеп, уточнивши, що його не було вдома і до силовиків поїхав його адвокат.
Гео Лерос
"Українська правда"
Як писав OBOZREVATEL:
нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони прийшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі й заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат глави Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що це він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
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