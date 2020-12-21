До Харкова летить літак із тілом Кернеса: після похорону меру встановлять пам'ятник і перейменують вулицю

У понеділок ввечері, 21 грудня, в Харкові приземлиться літак із тілом померлого глави міста Геннадія Кернеса.

Про це на брифінгу розповів секретар міськради Ігор Терехов. Також до Харкова з Німеччини прибуде сім'я Кернеса.

Прощання з Кернесом пройде в середу, 23 грудня, в приміщенні Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка. Відспівування відбудеться в Благовіщенському соборі, а поховають мера на 2-му кладовищі на вулиці Пушкінській. Також через церемонію прощання в центрі міста перекриють низку вулиць.

"Ми розуміємо, що це робочий день. У нас буде оголошено жалобу. Відповідне розпорядження я підпишу. Вулиця Сумська буде частково закрита... Попросимо водіїв утриматися від приїзду в центральній частині міста. Рух до цвинтаря, від Благовіщенського собору, по вулиці Сумській. До 16:00 відбудеться частково перекрита Сумська", – пояснив Терехов.

За його словами, зараз обговорюють варіант назвати на честь Кернеса вулицю або проспект. Також, можливо, назвуть одну зі станцій метро ім'ям мера. Крім того, на громадське обговорення винесуть питання встановлення в Харкові пам'ятника Кернесу.

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