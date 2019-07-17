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Дмитро Маринін
Дмитро Маринін
Політик, екс-депутат Харківської міської ради Всі статті автора

Кернес вместо теледебатов побежал в полицию

17.3т Читати матеріал російською

Друзья!

На многих телеэфирах и в публикации в моем блоге здесь, на OBOZREVATEL я неоднократно предлагал Кернесу выйти со мной на теледебаты в прямом эфире. Я предлагал ему право выбора места и времени проведения дебатов.

Делал я это для того, чтобы Харьковчане увидели открытый "поединок" мэра города, который с рекламных щитов призывает "доверяй делам" и общественного деятеля, который не понаслышке знает реальное состояние дел во многих отраслях жизнедеятельности Харькова.

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Я долго ждал ответа на свой вызов!

И как оказалось, Кернес, видел моё предложение, но решил поступить так, как он поступал ещё в молодом возрасте....

Он побежал в полицию с заявлением))).

Оказывается моими публикациями и публикациями некоторых моих сторонников я не просто оскорбляю его, но и представляю угрозу его жизни и возможно готовлю покушение)))).

По этому поводу скажу следующее.

Ну во-первых, Гена Кернес всегда пытался себя позиционировать "понятийным пацаном", даже неким "авторитетом"))

А оказался обычным ТРУСОМ, который побежал в полицию вместо того, чтобы сказать Маринину - я принимаю вызов и выхожу с Вами на словесную дуэль.

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Во-вторых, в заявлении, написанном его адвокатом написано о какой-то моей агрессии, что может привести к попытке покушения на жизнь "солнцеликого")

Ну здесь и правда смешно. Смешно то, что в какой-то там неуравновешенности обвиняют меня, человека учившегося в военном училище и служившего в армии, как любой здоровый молодой человек. Я сегодня полон сил и энергии и нахожусь в здравом уме и рассудке.

А вот некоторые медицинские документы в отношении Кернеса сохранились в архивах и там как раз диагноз достаточно опасный для общества...

Кернес вместо теледебатов побежал в полицию

Поэтому , я желаю Кернесу крепкого здоровья и долгих лет жизни, но с одним "но"... Пусть освободит наш город Харьков от себя и своего ОПГ!

Я продолжаю повторять.

Геннадий Кернес! Я вызываю тебя на "дуэль"! Словесную дуэль двух мужиков.

Покажи , что ты "авторитетный парень", а не трус и прими вызов общественного деятеля Дмитрия Маринина.

С нетерпением жду ответа...

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Автор
Дмитро Маринін Дмитро Маринін
Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пора крысе а утиль.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф., ..в утиль.
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Nayden Serg
Nayden Serg
Гепа Галимый сцыкун, а Мартин Алекс просто пид.рас.
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Моральный урод! Кернес не может бегать-такие уроды,как ты сделали его инвалидом,но не сломали. И если тебя так корчит и пучит от него,значит все он делает правильно.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мартин Алекс, уродом его кореша - сепары сделали.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Мартин Алекс, моральных урода здесь два. Первый у тебя в зеркале, второй Гепа
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