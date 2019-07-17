Друзья!
На многих телеэфирах и в публикации в моем блоге здесь, на OBOZREVATEL я неоднократно предлагал Кернесу выйти со мной на теледебаты в прямом эфире. Я предлагал ему право выбора места и времени проведения дебатов.
Делал я это для того, чтобы Харьковчане увидели открытый "поединок" мэра города, который с рекламных щитов призывает "доверяй делам" и общественного деятеля, который не понаслышке знает реальное состояние дел во многих отраслях жизнедеятельности Харькова.
Я долго ждал ответа на свой вызов!
И как оказалось, Кернес, видел моё предложение, но решил поступить так, как он поступал ещё в молодом возрасте....
Он побежал в полицию с заявлением))).
Оказывается моими публикациями и публикациями некоторых моих сторонников я не просто оскорбляю его, но и представляю угрозу его жизни и возможно готовлю покушение)))).
По этому поводу скажу следующее.
Ну во-первых, Гена Кернес всегда пытался себя позиционировать "понятийным пацаном", даже неким "авторитетом"))
А оказался обычным ТРУСОМ, который побежал в полицию вместо того, чтобы сказать Маринину - я принимаю вызов и выхожу с Вами на словесную дуэль.
Во-вторых, в заявлении, написанном его адвокатом написано о какой-то моей агрессии, что может привести к попытке покушения на жизнь "солнцеликого")
Ну здесь и правда смешно. Смешно то, что в какой-то там неуравновешенности обвиняют меня, человека учившегося в военном училище и служившего в армии, как любой здоровый молодой человек. Я сегодня полон сил и энергии и нахожусь в здравом уме и рассудке.
А вот некоторые медицинские документы в отношении Кернеса сохранились в архивах и там как раз диагноз достаточно опасный для общества...
Поэтому , я желаю Кернесу крепкого здоровья и долгих лет жизни, но с одним "но"... Пусть освободит наш город Харьков от себя и своего ОПГ!
Я продолжаю повторять.
Геннадий Кернес! Я вызываю тебя на "дуэль"! Словесную дуэль двух мужиков.
Покажи , что ты "авторитетный парень", а не трус и прими вызов общественного деятеля Дмитрия Маринина.
С нетерпением жду ответа...
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