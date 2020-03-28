Позафракційна народна депутатка Ганна Скороход, у якої підтвердили зараження коронавірусом COVID-19, зізналася, що використовувала свій статус, щоб їй зробили тест.

Про це політкиня написала у своєму Telegram-каналі 28 березня. Вона розповіла, що першого дня відчула температуру (38 градусів), ломоту в тілі й сильний головний біль. Із цими симптомами вона поїхала в поліклініку.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Подивилися, послухали – сказали не воно. Попросила зробити тест, відмовили, пославшись на те, що тести тільки якщо 100% симптоми. Відправили за можливою причиною до хірурга, той фахівець грамотний дуже, все перевірив, у т.ч. і кров, і все ж порадив зробити тест. Але інші лікарі це рішення не підтримали і тест не витрачали", – написала Скороход.

Анна Скороход

Наступного дня депутатка стала погано розрізняти запахи. Вона зателефонувала в лабораторії, а потім викликала "швидку".

"Передзвонюють – бригади не буде, це не компетенція невідкладної допомоги. На запитання, що робити – телефонуйте лікарю (я у нього ще жодного разу не була). Поліклініка вже не працювала. Контакту сімейного лікаря у мене не було", – розповіла народна обраниця.

Вона повідомила лікарям, що є народною депутаткою. Після цього Скороход перетелефонував головний на зміні.

"Мені пропонують поїхати в інфекціонку в Білу Церкву, я кажу, вони тести ПЦР роблять? – Ні, тільки експрес, але це все, що ми можемо", – написала депутатка.

У результаті вона вирішила поїхати в Олександрівську лікарню в Києві, де й застосувала "корочку", але тест їй зробили в клініці "Добробут".

"Щоб здати тест, мені знадобилося: два дні, "корочка" нардепки (а як бути тим, хто її не має? До речі, досі соромно за використання) і 4100 грн за виклик "Добробуту", а що робити тим, у кого їх немає?" – підсумувала Скороход.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року фракція "Слуга народу" виключили зі своїх лав Анну Скороход та Антона Полякова. Після цього Скороход заявила про нібито політичні переслідування.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!