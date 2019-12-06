В Верховной Раде Украины произошло очень интересное, но малозаметное событие. В аккурат встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в парламенте появилась депутатская группа "Доверяй". Ее можно назвать "Слуга народа - 2".

С первого взгляда ничего такого, собрались 17 нардепов, придумали рядовое и немного пафосное название — что необычного?

А необычно то, что это вынужденный шаг команды Офиса президента перед резонансными голосованиями. А именно за рынок земли (во втором чтении), а также за инициативы по Донбассу.

Не секрет, что Зеленский может приехать из Парижа с конкретными решениями, которые нужно продвигать через Верховную Раду. Но в монобольшинстве "Слуги народа" не все так гладко. Последние недели показали, что протягивать нужные решения Офису президента все сложнее.

Возьмем, к примеру, провал по назначению Елизаветы Ясько на главу комитета по иностранным делам (вместо Богдана Яременко, который заказывал проститутку). Ее кандидатуру прямо в открытую двигал ОП, но "слуги" дали всего менее 200 голосов.

Это был публичная пощечина всему руководству фракции. Именно поэтому в ОП решили перестраховать себя и создать контролируемую группу внутри Рады.

В команде президента и так негласно держали на контроле часть депутатов. Прежде всего внефракционных, которые не могли публично войти в СН (у всех есть пробелы в биографии), но фракцию они в нужных местах поддерживали. Как с рынком земли, к примеру.

Сейчас же решили группу официально оформить. У нее есть две цели:

Помогать Зеленскому принимать важные законы. "Слуги народа" уже не такие ручные;

Готовиться к местным выборам и помогать партии власти.

В ней 17 нардепов, как самостоятельных игроков, так и людей, ориентированных на аграрного магната Андрей Веревского. К слову, лидер группы — внефракционный мажоритарщик Олег Кулинич. Ранее был помощником Веревского в предыдущих созывах Рады.

Также в команду вошли не менее известные и влиятельные нардепы, которые хотят построить с властью хорошие отношения: Андрей Иванчук, Роберт Горват, Сергей Шахов и другие.

Как пишет Страна, это объединение не просто под голосования за инициативы Зе. А и для подготовки к местным выборам. К слову, они могут быть не в апреле-мае 2020, как об это говорят в кулуарах, а осенью 2020 года.

В этом случае объединине "Доверяй" может быть аналогом партии "Наш Край". Попросту оттягивать голоса у "Оппозиционной Платформы - За жизнь", и других возможных проектов. Грубо говоря — своя партия-хозяйственников.

Курирует группу, по информации источников, глава ОП Андрей Богдан.

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