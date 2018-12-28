Для поновлення Насірова на посаді виконані всі законні дії — адвокат

Поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України не потребує додаткових розпоряджень Кабінету міністрів України або будь-якого іншого органу влади.

Про це йдеться у заяві адвоката голови ДФС Любомира Дроздовського, опублікованій на його сторінці у Facebook.

"Окружний адміністративний суд міста Києва іменем України ухвалив рішення про те, що: а) звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС було незаконним і б) суд своїм рішенням поновив його на посаді голови Державної фіскальної служби України. Рішення суду в частині поновлення на посаді є негайним до виконання. Жодних додаткових процедур законодавство не передбачає. Є рішення суду, яке діє на всій території України для всіх без винятку", — написав адвокат.

Любомир Дроздовський

За словами Дроздовського, право на оскарження судового рішення жодним чином не впливає на його виконання. Більше того, рішення суду є законною і достатньою підставою для того, щоб Роман Насіров приступив до виконання своїх посадових повноважень як керівника ДФС на своєму робочому місці.

"Апеляція з боку Кабінету міністрів України або Державної фіскальної служби України, які є відповідачами у цій справі, — це паралельний процес, який не може впливати на виконання рішення суду про поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС. Апеляція може бути, а може і не бути. Поновлення Насірова на посаді — це доконаний факт", — наголосив адвокат.

Дроздовський зазначив, що приступивши до виконання повноважень на посаді, Роман Насіров виконує рішення суду, яке є обов'язковим до виконання як громадянами, так і Кабінетом міністрів України.

"Врешті-решт, принцип верховенства права, а отже — безумовного виконання рішень суду — є всеосяжним. Безвідносно прізвищ чи посад. Не може бути вибіркового застосування тільки тому, що комусь конкретне рішення суду не подобається. В тому вся справа: рішення судів повинні виконувати всі без винятку, зокрема й Роман Насіров. Він зі свого боку виконав рішення суду і приступив до здійснення повноважень голови Державної фіскальної служби України. Саме так, згідно з Конституцією і законами, має працювати правова держава", — резюмував юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL,