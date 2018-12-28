Для поновлення Насірова на посаді виконані всі законні дії — адвокат

Поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України не потребує додаткових розпоряджень Кабінету міністрів України або будь-якого іншого органу влади.
Про це йдеться у заяві адвоката голови ДФС Любомира Дроздовського, опублікованій на його сторінці у Facebook.
"Окружний адміністративний суд міста Києва іменем України ухвалив рішення про те, що: а) звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС було незаконним і б) суд своїм рішенням поновив його на посаді голови Державної фіскальної служби України. Рішення суду в частині поновлення на посаді є негайним до виконання. Жодних додаткових процедур законодавство не передбачає. Є рішення суду, яке діє на всій території України для всіх без винятку", — написав адвокат.
Любомир Дроздовський
За словами Дроздовського, право на оскарження судового рішення жодним чином не впливає на його виконання. Більше того, рішення суду є законною і достатньою підставою для того, щоб Роман Насіров приступив до виконання своїх посадових повноважень як керівника ДФС на своєму робочому місці.
"Апеляція з боку Кабінету міністрів України або Державної фіскальної служби України, які є відповідачами у цій справі, — це паралельний процес, який не може впливати на виконання рішення суду про поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС. Апеляція може бути, а може і не бути. Поновлення Насірова на посаді — це доконаний факт", — наголосив адвокат.
Дроздовський зазначив, що приступивши до виконання повноважень на посаді, Роман Насіров виконує рішення суду, яке є обов'язковим до виконання як громадянами, так і Кабінетом міністрів України.
"Врешті-решт, принцип верховенства права, а отже — безумовного виконання рішень суду — є всеосяжним. Безвідносно прізвищ чи посад. Не може бути вибіркового застосування тільки тому, що комусь конкретне рішення суду не подобається. В тому вся справа: рішення судів повинні виконувати всі без винятку, зокрема й Роман Насіров. Він зі свого боку виконав рішення суду і приступив до здійснення повноважень голови Державної фіскальної служби України. Саме так, згідно з Конституцією і законами, має працювати правова держава", — резюмував юрист.
Як повідомляв OBOZREVATEL,
Насіров приступив до виконання повноважень на посаді глави ДФС 27 грудня 2018 року. Це підтверджується спеціальним наказом відомства.
Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби України.
Таким чином, суд визнав, що усунення Романа Насірова з посади глави ДФС у березні 2017 року і звільнення 31 січня 2018 року були незаконними. Рішення почало діяти з моменту його проголошення.
Адвокат Романа Насірова Любомир Дроздовський наголосив, що органи державної влади, зокрема Кабмін, зобов'язані негайно виконати вищезазначене рішення суду.
Аналогічну думку озвучила і відомий юрист, адвокат Регіна Гусейнова. Вона наголосила, що Роман Насіров має повне право приступати до виконання своїх обов'язків, оскільки в рішенні суду конкретно йдеться про негайне виконання в частині поновлення голови ДФС на посаді.