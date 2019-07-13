Для Донбасу встановлять пільгову комуналку: Недава планує знизити тарифи на 30%

Закон, що узаконює зниження тарифів на комунальні послуги для жителів Донбасу, може запрацювати вже з 01 січня 2020 року. Документ розробив "прифронтовий" народний депутат Олег Недава, включивши туди не тільки комунальні пільги, а й державні інвестиції в енергозбереження.

"Програма розрахована на 5 років, але ми плануємо, що гроші на початок її реалізації будуть закладені вже в бюджеті на наступний 2020 рік, тобто з 01 січня всі жителі Донбасу відчують істотне зниження фінансового навантаження", – пояснив ініціатор законопроекту Олег Недава.

Олег Недава Скріншот відео

Спецтариф хочуть встановити в розмірі мінус 30% від діючого.

Ухвалення документа має стати одним із чинників "перезавантаження" економіки регіону, розповідає О.Недава: "Поступово ми йдемо до того, щоб забезпечити стійку динаміку економічного зростання, зростання рівня соціального захисту населення Донбасу. Особливо, прифронтових населених пунктів, таких як Слов'янськ. Сьогодні ситуація там дуже напружена, пішли інвестори, впала економіка, регіон втратив значну частину промисловості, немає робочих місць з гідною зарплатою. Це стартова точка, з якої ми побудували масштабну програму развитку, і спецтариф мінус 30% на комуналку – один з її етапів ".

Щоб забезпечити зниження тарифів для населення Донбасу на третину, до Державного бюджету України на 2020 рік закладуть дотації місцевим комунальним структурам.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!