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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
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Залишимось сам на сам з "мордором"

2.7т

По фб розганяється чергова зрада, мовляв, всі країни ЄС висилають російських дипломатів, а ми - ліпецкаяфабрикаторгівлянакровіневисилаємо...

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Россия – слишком жирный кусок, чтобы от него отказываться

Мені набридла зрада й непрофесіоналізм. По-перше, в Україні давно немає посла РФ, ми не прийняли агреман на нового посла. Так само немає посла України в РФ. Наші дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консули. Висилка російських консулів викличе висилку українських консулів - й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з мордором, без шансу бодай раз на кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку. Ви правда цього хочете? Чи запитаємо в мами Клиха, дружини Карпюка, родини Сущенка і Гриба, інших наших заручників?

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Автор
Ірина ГеращенкоІрина Геращенко
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Ірини Геращенко
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