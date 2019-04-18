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"Диктуйте список недоторканних": Луценко розкрив деталі скандалу з послом США

2.2тЧитати матеріал російською

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович не давала йому "список недоторканних" осіб.

Глава ГПУ в інтерв'ю "The Бабель" розповів, що дипломат приходила в ГПУ в січні 2017 року і цікавилася справою Віталія Каська (екс-заступник Генерального прокурора).

"Справа в тому, що пан Касько прописав у службовій квартирі маму, яка ніколи не виїжджала зі Львова – в цьому були ознаки зловживання", – зазначив він.

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Луценко додав, що Йованович назвала Каська видатним антикорупційним діячем, а кримінальні справи дискредитують антикорупціонерів.

"Я виклав деталі і пояснив, що не можу відкривати і закривати справу за своїм бажанням. Назвав ще низку так званих антикорупціонерів, котрі проходять у справах. Вона сказала, що це неприпустимо, мовляв, підірве довіру до антикорупційних активістів. Я взяв листочок, записав озвучені прізвища і кажу: "Диктуйте список недоторканних персон". Вона говорить: "Ні, ви мене неправильно зрозуміли". Я кажу: "Ні, я вас правильно зрозумів; раніше такі списки писали на Банковій, а ви пропонуєте нові списки від Танковій" (колишня назва вулиці Сікорського, де розташоване посольство США. – Ред.). Зустріч закінчилася. Боюся, емоції були не дуже хороші", – повідомив генпрокурор.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

lotsia.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луценко заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Йованович надала йому перелік осіб, котрі не підлягають переслідуванню.

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Особи
Марі ЙовановичЮрій Луценко
Місце
Україна
Тег
ГПУ
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Ткаченко Наталья
Ткаченко Наталья
успела Йованович устно назвать фамилии Сытника, Лещенко, те с которых как с гуся вода? на первого уже столько дело в гпу завели, а результатов нет. даже по разглашению Сытником тайны следствия
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Питон Каа
Питон Каа
У автомобиля-то есть задняя передача, а человеку как быть? Слово-то не воробей, вылетит, не поймаешь.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
А Юа ще тут? Більшість СВИНАРЧУКІВ вже в УСРАІЛІ !
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