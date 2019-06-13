"Диктатура та розстріли!" У мережі виступили проти "Слуги народу" Зеленського

Політсила "Слуга народу" має намір після позачергових виборів до Верховної Ради стати монопартією.

Як розповів в інтерв'ю DW представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, їх партія не хоче вступати в коаліцію з іншими політичними силами.

"Ми робимо все, щоб ми стали монопартією, яка візьме на себе відповідальність перед народом України. Ми працюємо на цю ідею. Для нас важливо вперше за 28 років незалежності України зробити єдиного відповідального за стан справ в державі", – зазначив він.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в мережі написав, що таке рішення призведе до створення в Україні "КПРС".

У коментарях під постом підтримали думку історика . Користувачі писали, що створення монопартії повертає нашу країну назад в СРСР.

"Риторика Зеленського і команди нагадує Леніна і більшовиків. Ті також акцент робили на підтримку їхніх ідей більшістю. Спиралися в рішеннях на волю народу (більшості). Далі більше - диктатура пролетаріату (більшості). Розстріли ім'ям народу (більшості). Ухвалення одностайних рішень. створення однопартійних рад, розбавлених "недобитими елементами" або "попутників" комунізму","Ніколи ще монополія влади (партії чи президента) до добра не доводила! Більшовизм в дії! Це якийсь сюр","Цього не можна допустити. Це страшно","Це не КПРС, це якась мутована, гібридна чума. Народ-богоносець, ти цього хотів? Так, саме цього! Бо ви дали йому аж 73%. Їжте. Це тільки початок, а кінець буде таким, що ви будете проклинати той день, коли пішли на дільницю. Це все не за горами","Це ж узурпація влади в чистому вигляді. Ніяких обмежень"," Скажіть, що я сплю", – обурювалися в мережі.

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Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами свіжого опитування, до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій.

Найбільше шансів пройти в парламент у президентській партії "Слуга народу" – 47,5% голосів. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%, "Європейська солідарність" Петра Порошенко – 7,9% і ВО "Батьківщина" – 7,5%. "Голос" набрав 6,4%.

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