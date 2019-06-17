Діалогу із сепаратистами не буде: Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить завершення війни на Донбасі завдяки дотриманню Мінських угод і переговорів у "нормандському форматі".

Про це український глава сказав на прес-конференції в Парижі після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає прес-служба адміністрації президента. Водночас Зеленський підкреслив, що вести переговори з терористами не буде.

"Ми не готові до діалогу із сепаратистами. Ми готові діяти в мінському форматі. Ми готові в мінському форматі продовжувати відносини. Ми готові припинити вогонь", – зазначив він.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Встановлення миру на Донбасі президент назвав своїм пріоритетом. "Це моя позиція – як людини і як президента. Це те, з чим я засинаю і прокидаюся кожен день", – сказав він.

Глава країни закликав міжнародних партнерів зберігати дипломатичний і санкційний тиск на Росію заради повернення повного суверенітету України, повернення Криму і припинення війни на Донбасі.

"Європа не зможе відчувати себе в безпеці, поки Росія робить вигляд, що міжнародного права просто не існує. Ніхто не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас – бікфордів шнур", – сказав Зеленський.

Президент назвав своїми головними завданнями завершення війни на сході країни і повернення під контроль України окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого РФ Криму.

"Я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом. Він матиме зависоку ціну, в тисячі людських життів. Єдиний ключ до миру – це дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його зберегти. І дуже сподіваюся, що нинішнє головування Франції у "Великій сімці" сприятиме цьому питанню", – сказав Зеленський.

Зеленський і Макрон president.gov.ua

Зі свого боку Макрон наголосив на необхідності мирних переговорів. "Ми знову хочемо стати на шлях "мінського формату" для того, щоб Україна повернулася до миру. Я запевняю, що я готовий підтримати вас, пане президенте, в цьому намірі і також у діалозі з Росією", – сказав президент Французької Республіки.

"Коли настане момент, Франція готова провести засідання "нормандського формату" для того, щоб підтримати виконання зобов'язань. Але до того нам потрібно найближчим часом мати певні жести, кроки, які підтвердили б намір виконувати ці зобов'язання", – додав Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули до Парижа (Франція) 17 червня з одноденним офіційним візитом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Росії і України триватимуть у "нормандському форматі", однак почати їх із "чистого аркуша" не вийде.

У свою чергу глава МЗС Німеччини Хайко Маас зазначив, що "нормандському формату" переговорів щодо ситуації в Україні потрібен новий імпульс і нові зустрічі на різних рівнях.

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