ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Діалогу із сепаратистами не буде: Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

16тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить завершення війни на Донбасі завдяки дотриманню Мінських угод і переговорів у "нормандському форматі".

Про це український глава сказав на прес-конференції в Парижі після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає прес-служба адміністрації президента. Водночас Зеленський підкреслив, що вести переговори з терористами не буде.

"Ми не готові до діалогу із сепаратистами. Ми готові діяти в мінському форматі. Ми готові в мінському форматі продовжувати відносини. Ми готові припинити вогонь", – зазначив він.

Новини
Зеленський зустрінеться з Путіним: президент зробив заяву після зустрічі з Макроном

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Встановлення миру на Донбасі президент назвав своїм пріоритетом. "Це моя позиція – як людини і як президента. Це те, з чим я засинаю і прокидаюся кожен день", – сказав він.

Глава країни закликав міжнародних партнерів зберігати дипломатичний і санкційний тиск на Росію заради повернення повного суверенітету України, повернення Криму і припинення війни на Донбасі.

"Європа не зможе відчувати себе в безпеці, поки Росія робить вигляд, що міжнародного права просто не існує. Ніхто не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас – бікфордів шнур", – сказав Зеленський.

Новини
"Таке рішення і буде": Зеленський натякнув на результат суду щодо виборів у Раду

Президент назвав своїми головними завданнями завершення війни на сході країни і повернення під контроль України окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого РФ Криму.

"Я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом. Він матиме зависоку ціну, в тисячі людських життів. Єдиний ключ до миру – це дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його зберегти. І дуже сподіваюся, що нинішнє головування Франції у "Великій сімці" сприятиме цьому питанню", – сказав Зеленський.

Зеленський і Макрон

Зеленський і Макрон

president.gov.ua

Зі свого боку Макрон наголосив на необхідності мирних переговорів. "Ми знову хочемо стати на шлях "мінського формату" для того, щоб Україна повернулася до миру. Я запевняю, що я готовий підтримати вас, пане президенте, в цьому намірі і також у діалозі з Росією", – сказав президент Французької Республіки.

"Коли настане момент, Франція готова провести засідання "нормандського формату" для того, щоб підтримати виконання зобов'язань. Але до того нам потрібно найближчим часом мати певні жести, кроки, які підтвердили б намір виконувати ці зобов'язання", – додав Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули до Парижа (Франція) 17 червня з одноденним офіційним візитом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Росії і України триватимуть у "нормандському форматі", однак почати їх із "чистого аркуша" не вийде.

У свою чергу глава МЗС Німеччини Хайко Маас зазначив, що "нормандському формату" переговорів щодо ситуації в Україні потрібен новий імпульс і нові зустрічі на різних рівнях.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасіанексія КримуРосійсько-український конфліктМирні переговори в Мінську
Особи
Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон
Місце
ФранціяПариж
Теги
УкраїнаНовини Донбасунормандський формат
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
61
29
Смішно
16
Цікаво
6
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федоров Федор
Федоров Федор
""Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате ".....А минские договоренности как раз прямо и предполагают такой диалог.Ибо стороны этих соглашений - Киев и ЛДНР.А Россия ,Франция и Германия являются гарантами.Как можно относится к президенту,который делает взаимоисключающие заявления?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Костюк Олександр
Костюк Олександр
З сепаратистами? Знову гра в кремлівську термінологію? Немає там сепаратистів. Там - терористи РФ. Яких фінансує, озброює, постачає РФ. Якими повністю керує РФ. Які на фіг сепаратисти? Узеленські поступово привчають українців до кремлівського варіанту.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Дементьев Константин
Дементьев Константин
Костюк Олександр, там украинци, да бандиты, мародёры, сепаратисты, есть и убийци, но в большей степени там украинци - сепаратисты, да их спонсирует Россия, да есть наемники и не только с России, но факт - большинство там украинци.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Костюк Олександр, Так иди ,фи дор , и воюй! Чего ты дома сидишь? Сегодня глава генштаба ВСУ Хомчак сказал : "Военные бегут из ВСУ.." Ты кем воевать собираешься?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Смешно...что оно могло сделать ?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3
Дементьев Константин
Дементьев Константин
Рагульнов Мiха, судя по всему, он за месяц сделал больше, чем ты чмо за всю свою никчемную жизнь))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel