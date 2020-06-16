В ноябре 2013 года официальный Киев решил не подписывать Ассоциацию с ЕС. В ответ на улицы вышли протестующие студенты. Их разгонит "Беркут" - и это станет началом конца для Виктора Януковича.

Ассоциация не была панацеей для Украины. Но она была ценна тем, что делала Виктора Януковича чуть менее тотальным, - пишет на своем Телеграм-канале журналист Павел Казарин.

Интеграция с западом ограничивала власть местных элит. Передавала часть полномочий на наднациональный уровень. Янукович ограничивать свою власть не хотел. Поэтому спикеры Партии регионов начали хором петь про независимость. Меньше чем через месяц Кремль пообещает украинскому президенту 15 миллиардов долларов и даже успеет выделить три. Еще через два месяца протестующие выгонят Виктора Януковича из страны.

Я не рассчитывал, что спустя семь лет у меня появится дежавю. Но оно есть. Последние месяцы я то и дело слышу об "опасности внешнего управления". О том, что запад лишает Украину суверенитета.

В едином хоре слились депутаты монобольшинства. Адвокаты олигархических групп. Представители крупного бизнеса. Они убеждают меня в том, что спасти Украину может лишь "праздник непослушания". Уговаривают не слушать советы, не выполнять обязательства и показать западу кукиш. В общем, все то, что я слышал семь лет назад от покойного Чечетова.

Я понимаю, почему так происходит. Западные доноры всегда давали Украине деньги в обмен на обязательства. В рамках которых эксцентрика местных вождей ограничивалась, а их право на глупость – кастрировалось. Расплачиваться за эти кредиты приходилось правом местных элит безраздельно воровать.

Эдакий буксир для местных нравов. Цивилизаторский поводок для туземных царьков. Запрещаем самосожжение вдов, учим чистить зубы и знакомим со средствами гигиены. Каждый транш был пряником за новую правильную привычку. А роль кнута выполняла угроза экономического краха – в случае непоступления денег.

Нельзя сказать, что прошлые власти были чересчур прилежными учениками. Они тоже пытались играть с донорами в рулетку. Но российское вторжение не оставило им шансов – и потому страна двигалась вперед. Медленнее, чем могла. Быстрее, чем предполагали в Москве. И тот же "безвиз" ценен не только открывшейся географией путешествий. Он ценен всем тем "домашним заданием", которое Украина выполнила ради обретения искомого.

А потом были выборы. Сменился президент. И в 2020-м нас снова пугают тем же, чем в 2013-м. Европейским игом. Рыночной оккупацией. Антикоррупционным разрушением скреп.

Все те, кто рассуждают о "внешнем управлении" – безусловно правы. Оно и впрямь представляет угрозу – для тех, кто воспринимает суверенитет как право на феодализм, кастовость и коррупцию. А еще оно представляет угрозу для тех, кто чувствует себя проигравшим по итогу 2014-го.

Потому что современный мир – это мир взаимозависимостей, взаимосвязей и соглашений. Если вы хотите узнать, как выглядит государство, которое ни от кого не зависит, взгляните на Северную Корею.

Весь остальной мир раздробился на солнечные системы. И выбор каждой страны сводится лишь к тому, на орбите какого именно солнца она будет вращаться. Кто-то выбирает Китай. Кто-то – США. Кто-то – Брюссель. Кто-то – Москву. Чем дальше страна от своего прежнего солнца – тем выше ее шанс попасть в зону притяжения нового.

Смена орбиты была главным содержанием украинской политики последние пять лет. Так уж вышло, что наша страна расположена на стыке цивилизаций – и весь вопрос сводится тому, где именно будет проходить линия разграничения. Москва хочет, чтобы она шла по украино-польской границе. Сама Украина прилагает усилия, чтобы она проходила по украино-российской.

Смена правил игры невыгодна многим. Тем, кто привык воспринимать страну как свою феодальную вотчину. Тем, кто мечтает о ничем не ограниченной власти. И тем, кто считает, что место Украины – на старой имперской орбите Москвы. Все они теперь готовы пугать обывателя разговорами о внешнем управлении.

Ирония в том, что они вовсе не хотят Украину от него избавить. Им просто досадно, что пульт управления находится не в тех руках

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