Росія має звільнити незаконно утримуваних українців та повернути анексований Крим Україні.

Із такою заявою 10 червня виступив державний секретар США Майк Помпео під час представлення доповіді про свободу віросповідання у різних країнах світу за 2019 рік, передають "Крим.Реалії".

Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію повернути Крим Україні

Він зазначив, що РФ має також припинити утиск людей, які опираються окупації.

"Росія повинна припинити утиски тих, хто опирається її окупації, звільнити всіх незаконно утримуваних українців і повернути контроль над півостровом Україні. Крим – це Україна", – сказав Помпео.

Держсекретар уточнив, що з 2015 року Росія призвала на військову службу "тисячі чоловіків із Криму і застосувала кримінальне покарання для тих, хто відмовився".

Як повідомляв OBOZREVATEL, правозахисники звернули увагу на те, що Москва порушила свою обіцянку не відправляти кримчан на строкову службу на територію Росії.

За їхніми даними, тим, хто відмовляється від служби з політичних мотивів, посилаючись на окупацію півострова, загрожує тюремний термін.

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