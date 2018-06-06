Держдепартамент США заступився за посла в Німеччині Гренелла

Посол має право висловлювати свою позицію, і ця позиція може не всім подобатися, заявили у Держдепартаменті. Водночас там наголосили на міцності відносин з ФРН.Держдепартамент відреагував на критику висловлювань посла США в Німеччині Річарда Гренелла. У послів є право висловлювати власну думку, заявила ввечері у вівторок, 5 червня, речниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт. "Іноді це погляди, які людям можливо подобаються, а іноді - не подобаються", - цитує речницю інформагенція AFP.

Нойєрт наголосила, що США мають "дуже міцні відносини з Німеччиною" і хотіли б ще раз "підтвердити цю міцність". Вона додала, що США підтримують країни, які самі вирішують, хто в них правитиме. А Гренелл, мовляв, хотів лише сказати, що в Європі є партії, справи в яких йдуть добре.

Нагадаємо, посол Річард Гренелл в інтерв'ю праворадикальному інформаційному ресурсу Breitbart London заявив, що хотів би зміцнення консервативних сил в Європі. Він також схвально відгукнувся про зростання популярності консерваторів в Європі в результаті "невдалої політики лівих". Висловлювання посла США в ФРН викликали критику багатьох німецьких політиків.

В МЗС Німеччини очікують, що Гренелл надасть пояснення своїх висловлювань під час його представлення як американського посла в Берліні 7 червня.