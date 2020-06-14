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14 червня • оновлено в 15:28
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Держдеп США повторив свою вимогу до Росії про Крим

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Державний департамент США нагадав Росії про свою вимогу повернути Україні анексований Крим та звільнити незаконно ув'язнених українців.

Відповідна заява державного секретаря Майка Помпео опублікована на сторінці відомства в у Facebook. У ній також йдеться про необхідність припинити репресії на півострові.

Держдеп США повторив свою вимогу до Росії про Крим

Держдеп США повторив свою вимогу до Росії про Крим

"Росія має припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупації, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим – це Україна", – наводяться слова Помпео.

"Крим – це Україна!" Держдеп США повторив свою вимогу до Росії

Facebook Держдепу США

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня державний секретар США Майк Помпео представив доповідь про свободу віросповідання в різних країнах світу за 2019 рік. Під час виступу він вимагав звільнення незаконно утримуваних українців і повернення Криму Україні.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Анексія Криму
Особа
Майк Помпео
Місце
США
Тег
Держдеп США
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