У Порошенка назвали фейком "плівки" Деркача про "диверсантів" у Криму та "путч"

Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач, відомий своєю проросійською позицією, і скандальний експрокурор Костянтин Кулик, котрий має славу ставленика олігархів, оприлюднили чергову порцію нібито "плівок" із голосами, схожими на п'ятого президента України Петра Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Це відбулося під час пресконференції 9 липня. Зокрема на заході спікери заявили про нібито влаштування "диверсії" українськими спецслужбами у 2016 році у Криму, переговори Порошенка із російським президентом Володимиром Путіним та гучну справу Манафорта. OBOZREVATEL пропонує читачам добірку найскандальніших заяв із пресконференції Деркача.

"Диверсія" у Криму та "путч"

Деркач заявив, що нібито володіє записом розмови Порошенка та Байдена, у якій вони обговорюють вчинення диверсії у тимчасово окупованому Криму в серпні 2016 року.

"Ці дії залишили мене та президента дуже занепокоєними. Я маю сказати йому, що ви вжили усіх відповідних кроків для запобігання виникненню подібних інцидентів. Начальник вашої військової розвідки отримав сигнал від нас щодо нашого категоричного несприйняття запланованої диверсійної операції проти військових об'єктів на території Росії. І мені відомо, що Крим – це Україна, і він незаконно окупований", – говорить на "плівках" чоловік із голосом, схожим на ексвіцепрезидента США, зазначаючи, що такі події підсилюють ризик ескалації.

Зі свого боку інший фігурант запису, якого Деркач називає п'ятим президентом України, обіцяє не допустити повторення таких кроків та пояснює свою стратегію взаємодії нібито із керівництвом розвідки.

"Це трапилося, коли я був з візитом у Південно-Східній Азії. Ми вжили важливих заходів, які унеможливлять виникнення подібної ситуації в майбутньому. Єдиною причиною, чому ми не звільняємо із займаної посади начальника ГУР МОУ, є те, що мені не подобається ідея зробити це просто зараз. Адже будь-хто зможе тлумачити це як визнання відповідальності", – чути на записі.

За словами Деркача, у діалозі нібито йдеться про колишнього голову ГУР МОУ Валерія Кондратюка, якого у червні 2020 року чинний президент Володимир Зеленський призначив очільником Служби зовнішньої розвідки та включив до складу РНБО.

За переконанням проросійського нардепа, розвідник буцімто спеціально проник в оточення Зеленського за сприяння США, аби восени 2020 року допомогти у влаштуванні "держперевороту" в Україні. ­­

Переговори з Путіним. Та чи з Путіним?

Деркач також включив аудіозапис, датований 30 квітня 2015 року. На ньому, за його твердженнями, Порошенко і Путін обговорювали переговори в Мінську, перспективи введення миротворців ООН на Донбас і економічний занепад в ОРДЛО.

"Як у вас всередині? Ви справляєтесь з усім?" – звертається до візаві нібито Путін.

"Справляюся. Чим далі – тим легше. Тому що вже вибудовується якась вертикаль. Адже, коли я прийшов, було непросто. Але політичну стабілізацію в умовах економічних проблем, м'яко кажучи, вибудовувати зовсім непросто", – відповідає голос на іншому кінці.

Втім, варто зазначити, що голос "Путіна" на оприлюднених "плівках" лише віддалено нагадує голос російського президента – істотно відрізняється інтонація та тембр.

Скандал довкола Манафорта

Деркач заявив, що в оприлюднених ним "плівках" нібито є підтвердження того, що Порошенко знав про публікацію "амбарної книги" Партії регіонів, де фігурував скандально відомий Пол Манафорт.

Нагадаємо, у США його засудили на 7,5 років за лобістську діяльність в Україні в команді експрезидента-втікача Віктора Януковича. Після співпраці з ним Манафорт був головою виборчого штабу Дональда Трампа.

"І ще одна річ, лише як жарт. Ми опублікували документи колишньої Партії регіонів. Як я зрозумів, один з ключових радників Трампа Пол Манафорт подав у відставку сьогодні? І, як на мене, було поганою ідеєю взяти радника Януковича до команди Трампа", – говорить на записі голос, схожий на Порошенка.

"Так, гадаю, він поїде назад до Росії", – відповідає йому співрозмовник.

В цьому діалозі Деркач побачив ознаки втручання колишнього керівництва України в американські вибори.

Реакція "ЄС"

У пресслужбі "Європейської солідарності" відреагували на провокативні заяви Деркача та Кулика та назвали їх помстою Кремля за те, що Порошенко як президент та верховний головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної цілі Кремля.

"Протягом шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, рівно як і проти особисто Порошенка. Від "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" до "вбивства Петром Порошенком рідного брата". "Розмова" з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, – із цієї ж серії. Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом", – зазначили у політичній силі.

У "ЄС" також наголосили, що про те, як насправді проходили переговори Порошенка з Путіним, засвідчив один із очевидців, колишній президент Франції Франсуа Олланд.

"Тримався дуже гідно та твердо відстоював свої позиції. Багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного. Порошенко залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни", – процитували слова європейського політика.

Що ж стосується буцімто розмови з Путіним у 2015 році, оприлюдненої на "плівках", то її в оточенні п'ятого президента України назвали фейковою та не головною на останній пресконференції Деркача та Кулика.

"Вони – учасники кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладення її на Україну. Саме це криється за закликом Кулика до громадян подавати позов не проти Путіна, а проти Порошенка. Слова Кулика промовисто корелюють із попередньою заявою генеральної прокурорки Венедіктової про те, нібито громадяни масово звертаються із заявами на Порошенка", – впевнені у партії.

У "ЄС" заявили, що юристи, які обслуговують "п'яту колону", протягом останнього тижня обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти політика, який нібито винен у втраті ними майна.

"І пресконференція Деркача – Кулика, і заяви Венедіктової, і провокування зазначених позовів – частина спецоперації московської агентури із нав'язування російської ідеологеми про нібито громадянський конфлікт в Україні та відповідальність за неї української влади, уособленої Петром Порошенком", – резюмували у "Європейській солідарності".

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