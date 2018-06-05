Депутати влаштували бійку в Тернопільській облраді: опубліковано відео

На засіданні Тернопільського обласної ради 5 червня відбулася бійка між депутатом від "Всеукраїнського об'єднання" Свобода "Богданом Бутковським і народним депутатом від Радикальної Партії Ігорем Мосійчуком.

За даними місцевого видання "За Збручем", народні обранці посперечалися про винесення на першочерговий розгляд питання про створення Білецької об'єднаної територіальної громади. Відповідне відео опублікувала журналіст Наталія Дягель в YouTube. (Щоб подивитися, проскольте сторінку до кінця)

Так, Бутковський заявив, що засідання потрібно проводити згідно із законом і ухвалити порядок денний. У свою чергу, Мосійчук зазначив, що не потрібно затримувати людей, а розглянути питання громади позачергово.

Депутат від "Свободи" нібито лайкою попросив представника РПЛ дотримуватися порядку. В результаті почалася бійка.

Сам Мосійчук написав після інциденту на своїй сторінці в Facebook, що дана інформація є фейком.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в липні 2017 року сталася бійка між Мосійчуком і главою Соціал-демократичної партії Сергієм Капліним.