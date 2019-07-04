Депутати "Євросолідарності" зустрілись із головою КСУ: рішення щодо люстрації сьогодні не буде

У четвер, 4 липня, Конституційний суд України не ухвалить остаточного рішення щодо закону "Про очищення влади", відомого як "закон про люстрацію".

Про це заявила народний депутат України, кандидат від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар. Вона разом з іншими депутатами зустрілася з головою КСУ перед початком судового засідання, пише пресслужба "ЄС".

За її словами, закон "Про очищення влади", який забезпечив люстрацію чиновників уряду Януковича, намагаються скасувати до 21 липня. Річ у тому, що з 22 липня Конституційний суд йде у відпустку, а після виборів буде формуватися уряд, пояснила Сюмар. Народний депутат додала, що, очевидно, в нього хочуть потрапити люстровані станом на зараз чиновники часів Януковича.

Партія "Євросолідарність" Пресслужба "ЄС"

"Ці люди хочуть прилетіти з Москви в Україну, вони хочуть посісти тут ключові посади в державі. Треба розуміти, що тоді Москва фактично повернеться в українську владу, і це буде її гібридне захоплення", – наголосила кандидат від партії "Європейська солідарність".

Сюмар зазначила, те, що 4 липня не очікується рішення щодо закону, є тактичною перемогою активістів, які зібралися під стінами суду.

"Голова Конституційного суду повідомила, що сьогодні відсутні декілька суддів, і це означає, що розгляд цих справ буде проміжним. Тобто остаточного рішення сьогодні Конституційний суд не має наміру ухвалювати", – розповіла депутат.

На її думку, це результат активного громадського тиску, що дуже важливо. "Але, звичайно, треба бути пильними, треба бути тут, щоб це було лише проміжне засідання. Щоб остаточне рішення було ухвалено на користь того, аби закон про люстрацію було збережено", – переконана Сюмар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко і "ЄС" зібралися на мітинг під КСУ. Конституційний суд України у четвер, 4 липня, продовжив розгляд справи про відповідність Конституції закону "Про очищення влади".

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