Депутат від партії Тимошенко розповів про проблеми аграрної політики

Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко поділився своїми міркуваннями про проблеми аграрної політики. За його словами, зараз вона спрямована на розвиток великого аграрного бізнесу, а не малих виробників.

"Ми повинні розуміти, що всі процеси в країні починаються саме з виборів. На попередніх виборах до Верховної Ради обрали 40 представників великого аграрного бізнесу. Чи будуть вони працювати заради розвитку малих аграрних підприємств? Відповідь очевидна. І навіть якщо ухвалюються аграрні законопроекти, то в них зазначають норми, які взагалі не стосуються навіть суті документа", - зазначає політик.

Так, він навів приклад закону про стимулювання сімейного фермерства - йому дописали правку про повернення 40% вартості від будівництва вагонів. Однак відшкодування вартості техніки відбувається таким чином, що малому виробнику це не вигідно.

"Будівництво вагонів - це комерційний бізнес. І для його розвитку цілком можливо залучити дешеві кредити. Навіщо для цього надавати державну підтримку? Керівництво країни декларує можливість відшкодування за придбання техніки. Але підприємець спочатку повинен придбати техніку за повну вартість, і тільки після того, як пройде засідання відповідної комісії, яка засідає раз на півроку, йому призначать відшкодування", - пояснює Івченко.

Нагадаємо, аграрні асоціації також виступали проти спрямування коштів державної підтримки в рамках програми субсидіювання покупки вітчизняної сільгосптехніки на придбання вагонів-зерновозів. Адже, на їхню думку, цим можуть скористатися тільки великі аграрні компанії. У той же час сума коштів держпідтримки, на яку можуть розраховувати представники середнього і малого аграрного бізнесу, зменшиться.

Депутат переконаний - для того, щоб виправити цю ситуацію, необхідно ініціювати зміни саме в аграрній політиці. Слід зазначити, що "Батьківщина" вже давно піорушує ці питання, напрацьовує і подає законопроекти, спрямовані саме на підтримку малих виробників.

Днями лідер партії Юлія Тимошенко висловила своє обурення ситуацією. Кандидат у президенти розповіла, що в українських селах почали приймати яблука з присадибних ділянок і садів. І саме ціна прийому викликала у Тимошенко обурення, адже вона надто низька - 30-40 копійок за кілограм. "Інакше, як знущанням над людьми, це не назвати", - підкреслила лідер "Батьківщини".