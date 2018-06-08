Деоккупація Донбасу без військових: експерт пояснив, як це можливо

Деоккупація Донбасу без залучення військових залишається на даний момент найбільш реалістичним сценарієм врегулювання конфлікту на сході України.

Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив військовий експерт Олег Стариков.

За його словами, як тільки наші війська перейдуть в напад і почнеться загибель людей, Захід відразу натисне на Київ.

"Найголовніше - щоб не гинули люди. Тобто цей нехай - найбільш гуманний. Так, він може привести до протестів усередині країни. Але на цей випадок у нас є правоохоронні органи. Взагалі окуповані території можна повернути за рахунок економічної складової. Міжнародні донори готові вкласти в це великі гроші", - заявив Стариков.

При цьому експерт вважає, що у канцлера Німеччини Ангели Меркель є можливості, щоб домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним з питання Донбасу.

"Звичайно, Росія не зацікавлена ​​в тому, щоб окупований Донбас повернувся в Україну. Для цього є Меркель і [президент Франції Еммануель] Макрон. Вони - головні вигодонабувачі цього процесу. Чому вони в ньому зацікавлені? Без врегулювання ситуації на Донбасі не можна вирішити питання зміцнення Євросоюзу. Україна входить в сферу інтересів ЄС. Меркель здатна домовитися з Путіним. Але питання Донбасу буде вирішуватися не по-нашому і не по-російськи. Ми побачимо щось середнє - то, що пропонує Аваков. Поступове повернення територі рий на Донбасі - відмінна пропозиція ", - резюмував Стариков.

Нагадаємо, раніше гла ва МВС АрсенАваков запропонував ряд заходів щодо поступової деокупацію Донбасу . Своїх пропозицій глава МВС дав назву "тактика дрібних кроків, яким аплодують все".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Аваков також заявив, що деоккупація Донбасу повинна бути поліцейською операцією.

Крім того, глава МВС заговорив про амністію для терористів "Л / ДНР" .