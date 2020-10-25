Денісова виправдала участь дітей-волонтерів в опитуванні Зеленського

Неповнолітні з 14 до 18 років в якості волонтерів можуть брати участь в опитуванні, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.

Однак при цьому діти повинні отримати згоду батьків, пояснила в Facebook уповноважена парламенту з прав людини Людмила Денісова.

"Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника", – написала вона.

Денісова підкреслила, що відповідно до закону, волонтерська діяльність є формою благодійництва.

"Таким чином, участь неповнолітніх дітей у волонтерстві є правомірною, якщо згоду на неї дана батьками або іншими законними представниками дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною і безкоштовною", – сказала дитяча омбудсменка.

Також Денісова додала, що діти не можуть надавати волонтерську допомогу Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного або воєнного стану, проведення антитерористичної операції тощо.

Відзначимо, що волонтери сказали, скільки їм заплатять за опитування президента Зеленського.

Нагадаємо, що в неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Воно проходить одночасно з голосуванням на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема й відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.