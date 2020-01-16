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17 січня • оновлено в 00:55
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Главу Івано-Франківської ОДА планують призначити віцепрем'єром: опубліковано документ

1.2т
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На посаду віцепрем'єра та міністра розвитку громад і територій України, замість Олени Бабак, профільний комітет Верховної Ради планує схвалити главу Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля.

Відповідний документ (порядок денний комітету з питань організації державної влади) опублікувало видання "Новое время".

У тексті зазначено, що на засіданні в п'ятницю, 17 січня, депутати планують розглянути звільнення Бабак із посади міністра та призначення Шмигаля віцепрем'єр-міністром та главою відомства.

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Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Українські Новини

Документ

Документ

Новое время

Як писав OBOZREVATEL, 16 січня в мережі повідомили про можливе звільнення міністерки розвитку громад і територій України Олени Бабак. Вона нібито написала заяву про відставку за власним бажанням.

Це пізніше підтвердила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона також вказала, що Шмигаль може зайняти крісло Бабак, а також отримати статус віцепрем'єра.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Олена Бабак
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
фотографии політика Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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