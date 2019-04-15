|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Денис Силантьєв: поставте політику відверте питання

604Читати матеріал російською

Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV стане народний депутат України, чемпіон світу з плавання і призер Олімпійських ігор Денис Силантьєв.

Денис Силантьєв: поставте політику відверте питання

Під час шоу-допиту, ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Силантьєвим сьогодні о 17:30.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки