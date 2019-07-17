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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

"Теракт" против в 112 канала: пиар партии Медведчука-Бойко

8.5т Читати матеріал російською

Несколько дней муссировалась громкая история с ночным выстрелом из гранатомета по офису 112 телеканала. Ничуть не сомневаюсь, что это провокация, устроенная в интересах политической силы, которую представляет владелец телеканала. А именно - партии "Опозиційна платформа - За життя".

Что дает мне основания это утверждать? А то, что вот такие провокации с целью пиара - обычные методы партии Бойко-Медведчука.

Еще 5 июля Неля Штепа, которая также идет в Раду по списку партии "За життя", заявила о том, что на нее якобы готовилось покушение. Якобы ее преследовала некая машина с вооруженными людьми, которых задержала полиция и изъяла у них пистолеты с глушителем. Прилагались даже фотографии этого изъятого оружия.

Информацию быстро стали разгонять близкие к Медведчуку СМИ (тот же 112 канал и другие) и напечатали в агитационных партийных газетах "За життя", которые раздавали в Славянске.

"Теракт" против в 112 канала: пиар партии Медведчука-Бойко

"Теракт" против в 112 канала: пиар партии Медведчука-Бойко

Казалось бы, громкий случай, но уже через неделю о нем почему-то нет ни слуху, ни духу. Как же так? Вчера в Славянске я обратился за комментариями в местную полицию. Спросил, кого задержали, какова судьба этого дела? И выяснилось, что полиция проверяла каких-то людей по заявлению Штепы, но на самом деле никого не задерживала, никакого оружия не изымала, и уголовного производства также нет.

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То есть, либо Штепа просто наврала, либо "покушение" было постановкой - сами наняли каких-то титушек с муляжами оружия, договорились с полицией, чтобы громко их арестовать ради информационного повода, а потом тихо слили эту историю на тормозах. Типа ничего не было. У людей же память короткая, через неделю никто и не вспомнит об этой истории.

Уверен, что примерно такая же история и с "терактом" против 112. Один и тот же почерк.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Тема
Обстріл 112 телеканалу
Особи
Юрій Бойко Віктор Медведчук Неля Штепа
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Штепу на кол!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Можно, конечно, и убийство Бузины назвать провокацией, но… На трибунале в Нюрнберге нацистских бонз защищали блестящие адвокаты, которые тоже пытались переложить вину своих подопечных на других - мировой империализм, евреев, коммунистов, стечение обстоятельств или, на худой конец, персонально на Гитлера, - но на судей это не произвело впечатления. Думаю, и на предстоящем суде над преступной "постмайданной" украинской властью - а он обязательно состоится, я в этом убеждён - реальным виновникам не удастся уйти от ответственности.
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Готик Анна
Готик Анна
112 канал-это сборище по интересам всех про российски настроенных в Украине.Они там себя чувствуют как дома!И мечтают и мечтают! конца и края нет их мечтам.И мову запретить , и государство под себя сделать...А не хрена ли вам господа? от трусов до спода?
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