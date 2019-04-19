Только сейчас досмотрел интервью Зеленского РБК. Не знаю, насколько он будет придерживаться заявленных целей и ценностей, но уже сейчас можно сказать, что нынешние выборы уникальны тем, что впервые за годы независимости во втором туре борьбу ведут два кандидата, ни один из которых не провозглашает пророссийскую повестку.

Все познается в сравнении. 20 лет назад кандидаты во втором туре соревновались в том, кто будет большим другом России. В 2004 и 2010 национал-патриоты боролись против откровенно пророссийских сил, не брезговавших украинофобской риторикой. Причем того кандидата, который в 2010 году считался проукраинским, нынче считают чуть ли не агентом Москвы.

Теперь же, впервые с 1991 года мы имеем во втором туре двух кандидатов, которые называют Путина врагом, а Степана Бандеру - борцом за свободу Украины. Историческое достижение. В 2004 году украинцы только мечтать могли о таком выборе. А сейчас если почитать Фейсбук - для многих происходящее чуть ли не катастрофа.

Впервые области юго-востока голосуют за кандидата, которого на российском ТВ называют "бандеровцем". Такого точно никто себе раньше представить не мог. Интервью РБК у соседей вызвало фурор.

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