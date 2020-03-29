Скандал із братом Єрмака розгорівся з новою силою: в мережу злили ще одне відео

У мережі з'явилося нове відео з особою, схожою на Дениса Єрмака – брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, – яка нібито домовляється зі співрозмовником про корупційну схему.

Роликом поділилася Facebook-спільнота "ЄвроМайдан" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, що другого співрозмовника, який був автором зйомки, на кадрах не видно. Запис вівся на вулиці.

Скрін відео

Чоловіки говорили про "розпил" грошей на схемі в порту. На відео звучали суми в $20 тис. – за організацію зустрічі та $620 тис. – за візит на порт. Згадується громадська організація "Українське бюро національного розвитку", через яку нібито проводилася легалезація.

Підкреслимо – справжність відео не встановлена.

Обережно, ненормативна лексика!

Як писав OBOZREVATEL, напередодні народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

Сам глава ОП Андрій Єрмак заявив, що подав заяви в СБУ і ДБР за фактом поширення відео. Він звинуватив Лероса в наклепі.

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