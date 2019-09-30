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30 вересня • оновлено в 19:07
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Демарш України в ПАРЄ: нардепка розкрила деталі

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Україна у Парламентській асамблеї Ради Європи обрала один із трьох можливих варіантів відповіді на повернення делегації Росії у ПАРЄ.

Про це розповіла в ефірі ObozTV народна депутатка України Євгенія Кравчук ("Слуга народу"), коментуючи відмову української делегації від участі у відкритті сесії ПАРЄ.

Нардеп зазначила, що дане рішення українська сторона ухвалила "не стовідсотковою кількістю, але більшістю голосів". При цьому розглядалося кілька варіантів.

"Просто взяти участь без будь-яких зауважень – це означатиме, що ніякої проблеми немає. Україна у залі і, відповідно, знімаються взагалі всі питання щодо ситуації, яка виникла після червня. Україна – єдина країна, в якої анексували територію, було понад 10 резолюцій ПАРЄ з цього приводу. Очевидно, це було б дуже дивно з нашого боку – погодитися, ніби нічого не було", – зазначила вона.

"Другий варіант був ухвалити ці credentials (вірчі грамоти. – Ред.), стати офіційною делегацією, але не брати участі в якихось офіційних заходах. Це досить гібридний варіант, він очевидно не зміг би привернути увагу", – додала політик.

Третій варіант, за її словами, який обрала українська делегація – до січня не ухвалювати офіційний статус.

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При цьому Кравчук підтвердила, що нардепка Єлизавета Ясько, яку кілька тижнів тому обрали головою делегації, зараз у Страсбурзі. Там вона проведе низку зустрічей з делегаціями, які підтримують Україну.

"Відповідно, маючи таку чітку позицію, до нас також звертаються делегації з інших країн. Наприклад, Литва запропонувала представляти інтереси в комітетах. Грузія відмовилася їхати взагалі як делегація", – додала нардеп.

Демарш України в ПАРЄ: нардепка розкрила деталі

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Євгенія Кравчук
Місце
Україна
Теги
ПАРЄ Парламентська асамблея Ради Європи
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Какая шумная проститутка)))
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
обоср-ались вы по полной в этом ПАСЕ ни кто не обратил внимание на ваши убогие демарши
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Мир Миру
Мир Миру
Марнування депутатами часу (аж до січня!) на безглузді виправдовування.
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