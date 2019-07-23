"Де цей хлопчик?" Зеленський потрапив в новий конфуз на публіці

Президент України Володимир Зеленський осоромився через звернення до журналіста "Радіо Свобода" Михайла Ткача.
Представник ЗМІ передав в своєму Twitter коротку бесіду, яка відбулася в Офісі президента.
Зеленський: Де цей хлопчик?
Ткач: Я журналіст, а не хлопчик.
Зеленський: А журналіст, що не може бути хлопчиком?
Ткач: Хлопцем може. Хлопчиком - ні.
Зеленський: Ну добре. Як до Вас звертатися?
Ткач: Михайло мене звуть, Володимир Олександрович.
Володимир Зеленський
24 канал
Щойно в офісі президента:- Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) July 23, 2019
Зеленський: Де цею хлопчик?
Я: Я журналіст, а не хлопчик.
Зеленський: А журналіст что НЕ может буті хлопцем?
Я: хлопці может. Хлопчиком - ні.
Зеленський: Ну добре. Як до Вас звертатись?
Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.
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