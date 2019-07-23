Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Де цей хлопчик?" Зеленський потрапив в новий конфуз на публіці

10.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський осоромився через звернення до журналіста "Радіо Свобода" Михайла Ткача.

Представник ЗМІ передав в своєму Twitter коротку бесіду, яка відбулася в Офісі президента.

Зеленський: Де цей хлопчик?

Ткач: Я журналіст, а не хлопчик.

Зеленський: А журналіст, що не може бути хлопчиком?

Ткач: Хлопцем може. Хлопчиком - ні.

Зеленський: Ну добре. Як до Вас звертатися?

Ткач: Михайло мене звуть, Володимир Олександрович.

Новини
ПриватБанк втрапив у конфуз із рекламою Зеленського: в чому справа

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
142
26
Смішно
1
Цікаво
59
Сумно
20
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Qurd Boz
Qurd Boz
Na litso yavnıe primetı xanıqi...Ochen jal...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Вот бы так к пукину обратился, так нет обос...ся
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
CARGO 100
CARGO 100
Ну вот, начал чувствовать себя президентом ...
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1

Блоги / думки

ads pixel