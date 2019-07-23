"Де цей хлопчик?" Зеленський потрапив в новий конфуз на публіці

Президент України Володимир Зеленський осоромився через звернення до журналіста "Радіо Свобода" Михайла Ткача.

Представник ЗМІ передав в своєму Twitter коротку бесіду, яка відбулася в Офісі президента.

Зеленський: Де цей хлопчик?

Ткач: Я журналіст, а не хлопчик.

Зеленський: А журналіст, що не може бути хлопчиком?

Ткач: Хлопцем може. Хлопчиком - ні.

Зеленський: Ну добре. Як до Вас звертатися?

Ткач: Михайло мене звуть, Володимир Олександрович.

Володимир Зеленський 24 канал

Щойно в офісі президента:



Зеленський: Де цею хлопчик?

Я: Я журналіст, а не хлопчик.

Зеленський: А журналіст что НЕ может буті хлопцем?

Я: хлопці может. Хлопчиком - ні.

Зеленський: Ну добре. Як до Вас звертатись?

Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу. - Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) July 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!